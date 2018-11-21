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Сразу 9 биатлонистов сборной Казахстана отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил
Международный союз биатлонистов временно отстранил от соревнований сразу 9 биатлонистов сборной Казахстана, сообщает
Санкции применены в соответствии со статьями 7.9 и 7.11. антидопинговых правил IBU.
Решение о временной дисквалификации вступает немедленно и будут действовать до окончания уголовных расследований в отношении сборной Казахстана, которые ведутся в Австрии и Италии.
Отстраненным спортсменам предоставляется возможность для обжалования и адекватного объяснения IBU по поводу подозрений в нарушении антидорпинговых правил. После чего IBU примет решение о дальнейших процедурах и участии атлетов в соревнованиях.
Под санкции IBU попали Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Усанова, Ольга Полторанина, Анна Кистанова, Ян Савицкий, Максим Браун, Антон Пантов, Василий Подкорытов.
В январе во время этапа Кубка мира в Антхольце итальянская
Почти за год до этого, в феврале 2017-го, перед чемпионатом мира в Хохфильцене
В Казахстане тогда объяснили, что причиной обыска на ЧМ в Австрии стала
Допинг-пробы биатлонистов Казахстана, взятые в 2017 году после полицейского обыска в Австрии,
Биатлонный сезон в Кубке мира-2018/19 начнется 2 декабря в словенской Поклюке.
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Сразу 9 биатлонистов сборной Казахстана отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил
Международный союз биатлонистов временно отстранил от соревнований сразу 9 биатлонистов сборной Казахстана.
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