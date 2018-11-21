Карлсен и Каруана побили рекорд по числу ничьих подряд с начала матча за шахматную корону

Норвежец Магнус Карлсен белыми фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в девятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, сообщает ТАСС .



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Восемь предыдущих партий также завершились вничью, Карлсен и Каруана установили рекорд матча за шахматную корону по количеству завершенных с ничейным результатом партий подряд с момента его начала. Предыдущий рекорд был установлен в противостоянии россиянина Гарри Каспарова и индийца Вишванатана Ананда в 1995 году, которые на старте матча восемь партий подряд сыграли вничью.

Счет равный — 4,5:4,5. Следующая партия состоится в четверг.

Матч проходит в Лондоне, он состоит из 12 партий с классическим контролем времени — 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход. После каждых двух партий запланирован выходной день. В случае общего ничейного счета назначается тай-брейк, где участники сыграют партии с укороченным контролем, затем, при необходимости, блиц и так называемый армагеддон — мини- поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.