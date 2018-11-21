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По парку с аудиогидом: МТС выпустил подкаст о водно-зеленом диаметре Минска
22.11.2018 — Разное | Полесская правда
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МТС и 34mag.net выпустили новую аудиоисторию из серии подкастов о Минске. В этот раз предлагаем прогуляться по паркам: очередной подкаст — про водно-зеленый диаметр столицы. Послушать аудиогид можно на белорусском, русском и английском.
Минска" src="http://www.21.by/pub/news/2018/11/1542896164633029.jpg" alt="По парку с аудиогидом: МТС выпустил подкаст о водно-зеленом диаметре Минска" width="560" height="374" />
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