Подо льдами Антарктиды обнаружили загадочный источник энергии

Международная группа исследователей обнаружила в Восточной Антарктиде подо льдом на глубине трех километров загадочный источник геотермального излучения. Об этом сообщается на портале Science Alert .

Источник может являться причиной таяния ледяных щитов. Из-за этого в данном участке лед тает снизу, а талая вода стекает в подледные водоемы. Представитель Антарктической службы Великобритании Том Джордан подчеркнул, что этот процесс, скорее всего, длится уже тысячи или миллионы лет. По мнению ученого, источник энергии пока что не оказывает влияния на изменение ледяного покрова Антарктиды.

Отмечается, что исследователи использовали для изучения этого участка специальный самолет с радиолокатором. Он позволил обнаружить необычный процесс таяния льда на глубине трех километров.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили следы древних континентов подо льдами Антарктики.