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Мосгорсуд разрешил Зубкову оставить у себя золото Сочи, МОК потребует вернуть медали

22.11.2018 17:09 — Разное | Tut.by  
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Международный олимпийский комитет (МОК) потребует от президента Федерации бобслея России Александра Зубкова вернуть золотые медали, которые он завоевал на Олимпийских играх в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.


Владимир Путин и Александр Зубков. Фото: Reuters

В среду Московский городской суд отказал в признании на территории России решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в части признания Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил в ходе Олимпийских игр 2014 года.

— Суд рассмотрел возражения Зубкова против признания его нарушителем антидопинговых правил на территории России — его, как гражданина России, волнует именно это. Решения CAS российский суд не отменял и не изменял, он не имеет права этого делать. Российский суд, базируясь на тексте решения CAS, признал, что для применения столь жесткого наказания как отъем золотых медалей Игр и серьезнейших обвинений в нарушении антидопинговых правил столь катастрофически малой доказательной базы, содержащейся в мотивировке решения CAS, явно недостаточно, — пояснил ТАСС спортивный юрист Артем Пацев.

— Резолютивная часть решения CAS, как всем известно, состоит из нескольких пунктов. Первый и основной — признать его нарушителем правил, а вот второй, вытекающий из первого — лишение самого Зубкова и всех членов его экипажей медалей, дипломов и так далее, и только вторая часть требует принудительного исполнения. Первая же часть (о признании Зубкова нарушителем), в силу Нью-Йоркской конвенции, признается на территории России автоматически, если не заявлено возражений. Именно такие возражения и заявил Зубков, — сообщил Пацев.

— Что же касается волнующего всех вопроса о возврате медалей — представители МОК во всеуслышание заявили на суде, что они пока не обращались к Зубкову с требованием о возврате медалей, и не знают, будут ли они это вообще делать. Зубков в свою очередь заявил — «обратитесь, либо буду возражать, либо верну добровольно», — пояснил юрист.

Сегодня стало известно, что МОК потребует вернуть олимпийские награды.

— Решение Спортивного арбитражного суда в данном случае подлежит исполнению. Федеральный суд Швейцарии не получал апелляции в оговоренный период. МОК совсем скоро потребует вернуть медали, — сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

Ранее дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты на Олимпиаде в Сочи (две золотые медали) и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. CAS позднее смягчил наказание, сократив отстранение до пропуска одних Игр — в южнокорейском Пхёнчхане.

Зубков также является серебряным призером Олимпиады 2006 года в Турине в четверках и обладателем бронзовой медали Игр-2010 в Ванкувере в двойках, четырехкратным чемпионом Европы и чемпионом мира.

Зубков: Для меня в первую очередь важен мой статус олимпийского чемпиона на территории России

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков рад решению Мосгорсуда, который отказал в признании на территории РФ аннулирования его результатов на Олимпийских играх в Сочи. В беседе с ТАСС Зубков рассказал, что для него важно оставаться олимпийским чемпионом на территории страны.

— Для меня в первую очередь важен мой статус олимпийского чемпиона на территории Российской Федерации. Это самая главная награда, которой я добился чистым спортом, выиграв олимпийские медали для страны, — сказал Зубков.

 
 
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