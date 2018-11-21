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Брестский областной суд вынес приговор бывшему генеральному директору ОАО «Ивацевичдрев» Владимиру Шульге.

Бывший директор предприятия, задержанный КГБ в апреле прошлого года, признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Суд приговорил Шульгу к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества. Еще 5 лет ему будет запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Суд пришел к выводу, что Шульга использовал свое положение генерального директора и вопреки интересам службы заключал договоры на поставку меламина и химических добавок с компаниями «Great Imports/Exports L.P.» и «National Resources L.P.» по завышенной стоимости. Фирмы были подконтрольны сыну Владимира Шульги и его близкому знакомому Александру Непляховичу. Ущерб предприятию оценен в сумму около 750 тысяч рублей.

Непляховича суд признал виновным в пособничестве. Он получил 4 года колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества.

Шульга возглавил ОАО «Ивацевичдрев» в конце 2012 года. Ранее он руководил концерном «Беллесбумпром».