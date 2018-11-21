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Скандал: ведущий Брилев купил в Лондоне квартиру за миллион долларов - СМИ
Сергей Брилев. Кадр "Вести"
Выяснить это удалось следующим образом. Сначала фамилию «Брилев» нашли в публичной базе британских юридических лиц. Нашлась лондонская фирма супруги ведущего — Ирины Брилевой. Затем ФБК выяснил, что Брилева подписывала некую петицию против сокращения бюджетов в лондонском округе Хаунслоу.
«Вы подписывали петицию об округе Хаунслоу? И я нет. А вот Ирину Брилеву этот вопрос интересует. И только мы подумали о том, что вообще-то такую петицию каждый может подписать, как обнаружили фото супругов Брилевых как раз в этом округе, стоит геометка — район Чизик», — рассказывает Алексей Навальный.
Удалось выяснить, что Ирина Брилева – владелица доли в управляющей компании многоквартирника.
«Симпатичный такой, район прекрасный — благополучный запад Лондона. Рядом Темза, парки, недалеко от аэропорта Хитроу», — говорит антикоррупционер.
Нашлась и выписка на квартиру. «Собственница — Ирина Александровна Брилева. Дата покупки — 22 февраля 2016 года. Наверняка приурочили к Дню защитника Отечества. Цена — 700 тысяч фунтов. Или миллион долларов. Или 66 миллионов рублей. В этой же выписке указано, что квартира куплена без займов и ипотеки. Это важный момент. Брилев даже не притворялся никогда, что занимается бизнесом. В отличие, например, от Владимира Соловьёва. Он работал только журналистом. На государственном телевидении. Жена его тоже бизнесом не занимается, работает в семейном НКО, то есть занимается общественной деятельностью. Тем не менее на их счете нашёлся миллион долларов наличными, за которые они умудряются купить квартиру в Лондоне», — отмечает Навальный.
Фото: ФБК
Также, заглянув в списки лиц, имеющих право голосовать на выборах в Великобритании, фонду удалось обнаружить, что супруги Брилевы являются гражданами Великобритании.
Фото: ФБК
«Таким образом, мы находим настоящую родину государственного телепропагандиста Сергея Борисовича Брилева. Поздравляю вас. Человек, 17 лет сидящий рядом с Путиным, ведущий его прямые линии и еженедельно рассказывающий нам о том, как хорошо живется в путинской России, — официально подданный её величества Королевы Великобритании и Северной Ирландии», — говорит оппозиционер.
Фото: ФБК
«Ответственный избиратель в Британии. В 2016 году, когда в России кризис, доходы падают, население нищает — покупает ещё себе и квартиру там за миллион долларов. Но каждую субботу он приезжает к нам в Россию, чтобы рассказать, как тут хорошо живётся. Что тут не грабят пенсионеров, а повышают им пенсии. Что тут не растут цены и не снижаются зарплаты, а, наоборот, — жизнь становится с каждым днём лучше благодаря Владимиру Владимировичу Путину», — отмечает Навальный.
Он также приводит массу примеров замалчивания Брилевым остросоциальных тем. Так, например, вместо рассказа о пенсионной реформе, в передаче Брилева показали Татьяну Голикову, красящую забор на субботнике, а в другой программе вместо обсуждения острой темы рассказывали о концерте Николая Баскова.
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Журналист Сергей Брилев является гражданином Великобритании.
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