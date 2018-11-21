Скандал: ведущий Брилев купил в Лондоне квартиру за миллион долларов - СМИ



Сергей Брилев. Кадр "Вести"





Фото: ФБК

Фото: ФБК

Фото: ФБК

Выяснить это удалось следующим образом. Сначала фамилию «Брилев» нашли в публичной базе британских юридических лиц. Нашлась лондонская фирма супруги ведущего —. Затем ФБК выяснил, что Брилева подписывала некую петицию против сокращения бюджетов в лондонском округе Хаунслоу.рассказываетУдалось выяснить, что Ирина Брилева – владелица доли в управляющей компании многоквартирника.— говорит антикоррупционер.Нашлась и выписка на квартиру.— отмечает Навальный.Также, заглянув в списки лиц, имеющих право голосовать на выборах в Великобритании, фонду удалось обнаружить, что супруги Брилевы являются гражданами Великобритании.говорит оппозиционер.отмечает Навальный.Он также приводит массу примеров замалчивания Брилевым остросоциальных тем. Так, например, вместо рассказа о пенсионной реформе, в передаче Брилева показали, красящую забор на субботнике, а в другой программе вместо обсуждения острой темы рассказывали о концерте