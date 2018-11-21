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"Он очень плох": состояние Джигарханяна резко ухудшилось

22.11.2018 17:13 — Разное | UDF  
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Армен Джигарханян. Фото: www.globallookpress.com
Есть опасение, что актер не переживет эту зиму. Сказываются переживания и преклонный возраст.

Армен Джигарханян давно не появляется на публике, не приходит на работу, пропустил громкую премьеру в своем театре. И поклонники пребывают в недоумении и тревоге. Корреспондент "Дни.ру" позвонил подруге актера, чтобы справиться о его состоянии.

"Я видела Армена Борисовича на прошлой неделе, – рассказала знакомая артиста. – Он очень плох и сильно сдал. Его состояние резко ухудшилось за последние дни. Я боюсь, что эту зиму не переживет. Конечно, вся эта некрасивая история с бывшей женой его сильно подкосила, Джигарханян меньше всего ожидал предательства, подлости, поэтому принял все близко к сердцу. И в итоге угодил в больницу. На него сегодня больно смотреть. Особенно для тех, кто знал его цветущим и бодрым".

Летом адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова в интервью "Дни.ру" объяснила, почему они отказались от претензий к Армену Джигарханяну:

"Мы понимаем, с кем ведем незримую борьбу – это совсем и далеко не народный артист, который очень болен и крайне истощен. Предполагаем, что он не отдает себе отчета в происходящем и не в состоянии адекватно оценить всю ситуацию, юридическую конструкцию и последствия".


В уходящем году артист, имеющий серьезные проблемы с сердцем, был несколько раз госпитализирован из-за гипертонического криза и сердечного приступа. А недавно даже впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Бывшая супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская неоднократно заявляла, что актеру нужен особый уход, так как он серьезно болен. О проблемах со здоровьем у Армена Борисовича говорил и режиссер Юрий Шерлинг. "Армен Борисович плохо себя чувствует. Он сказал мне: "Сынок, у меня нет сейчас сил". Все. И выражение его лица было грустным", – сообщил он в программе "Пусть говорят".

 
 
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Есть опасение, что актер не переживет эту зиму.
 
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Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
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