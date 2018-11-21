"Он очень плох": состояние Джигарханяна резко ухудшилось



Армен Джигарханян. Фото: www.globallookpress.com

"Мы понимаем, с кем ведем незримую борьбу – это совсем и далеко не народный артист, который очень болен и крайне истощен. Предполагаем, что он не отдает себе отчета в происходящем и не в состоянии адекватно оценить всю ситуацию, юридическую конструкцию и последствия".

давно не появляется на публике, не приходит на работу, пропустил громкую премьеру в своем театре. И поклонники пребывают в недоумении и тревоге. Корреспондент "Дни.ру" позвонил подруге актера, чтобы справиться о его состоянии.рассказала знакомая артиста. –Летом адвокат Виталины Цымбалюк-Романовскойв интервью "Дни.ру" объяснила, почему они отказались от претензий к Армену Джигарханяну:В уходящем году артист, имеющий серьезные проблемы с сердцем, был несколько раз госпитализирован из-за гипертонического криза и сердечного приступа. А недавно даже впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.Бывшая супруга Джигарханянанеоднократно заявляла, что актеру нужен особый уход, так как он серьезно болен. О проблемах со здоровьем у Армена Борисовича говорил и режиссерсообщил он в программе "Пусть говорят".