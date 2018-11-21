

Ярослав Романчук

«Едва ли можно найти в руководстве правительства Беларуси человека, который бы совершил столь стремительный, головокружительный взлёт по карьерной лестнице, как Александр Генрихович Турчин, — пишет на своей странице в Фейсбук. — Вот чего добился обычный директор магазина в колхозе «Авангард» Новогрудского района. Ещё три года назад его фамилия была известна разве что кадровикам правительства и Миноблисполкома. А сегодня Александр Турчин — это1) первый вице-премьер правительства,2) председатель президентского Совета по развитию предпринимательства3) руководитель аппарата Совета Министров (свежий указ президента № 456 от 21.11.2018)4) председатель Наблюдательного совета крупнейшего банка страны «АСБ Беларусбанк»5) уполномоченный представитель президента в Гомельской области.Совмещение А. Турчином должности руководителя аппарата Совмина и председателя Совета по развитию предпринимательства ещё можно было как-то логично и рационально объяснить. Было время на то, чтобы уделять хотя бы 10 – 15% времени для проблем предпринимательства. Потом пришло назначение на пост первого вице-премьера. Это радикально иной, гораздо больший объём работы. Делать качественную работу в руководстве Совмина и в Совете по развитию предпринимательства физически невозможно. Ведь в сутках 24 часа. Работать без выходных и проходных по 16 – 18 часов – это гробить себя.А тут сверху на это всё А. Лукашенко 21 ноября добавил ему ещё старую должность руководителя аппарата Совета Министров. Тому может быть несколько объяснений.глава страны находится в состоянии глубокого кризиса доверия к членам правительства и своего кадрового состава. По известным ему одному причинам А. Турчину от доверяет и поэтому возлагает на него дополнительные обязанности.А. Лукашенко испытывает А. Турчина в рамках некого одному ему известного плана. Мол, посмотрим, как Александр Генрихович будет реагировать на новые вызовы, на сверхнормативную, сумасшедшую нагрузку.все эти должности в Совете Министров только звучат важно и красиво. На самом деле они дублируют работу Администрации президента и других «серых кардиналов», которые готовят и согласовывают все ключевые решения, а Совмин лишь их формально подписывает. Понятное, дело, не без участия руководителей, но они являются формальными, а не фактическими дисижнмейкерами.Александр Турчин просто не умеет говорить «нет» на предложения с сверху. Поэтому он отказывается от даже минимально необходимого времени для своей семьи и переезжает в здание Совмина, где ближайшие годы будет проводить до 2/3 всего времени суток.Александра Турчина банально подставляют опытные номенклатурные волки в Вертикали власти. Они прекрасно понимают, что выполнить все обещания, планы и программы президента до 2020 года невозможно. Они видят нарастание кома проблем, который не рассосётся без очередного болезненного кризиса. Они нутром чуют изменение отношения В. Путина к А. Лукашенко.Вот они толкают вперёд Александра Генриховича, которого специально позиционируют чуть ли не как молодого либерала, сторонника развития частного бизнеса и европейского вектора. Когда Беларусь в очередной раз накроет рецессия, когда будет провалена пресловутая $ 500-долларовая зарплата, а номенклатурные заводы – фавориты станут колом без спроса на свои товары, вот тогда старые аксакалы Вертикали отдадут А. Турчина на растерзание А. Лукашенко и обществу. Мол, вот, ведь дали все полномочия, а что он? Страну в тупик своими либеральными идеями и решениями довёл. И вывод непременно сделают: нет, не подходит нам рыночная экономика, частная собственность и хвалёная турчиными экономическая свобода. Нам бы лучше с Россией ещё больше породнится. Там ведь больше платят.Трудно сказать, осознаёт ли Александр Генрихович всю пикантность своего положения. Мощные номенклатурные столпы при поддержке руководителей правоохранительных органов выступают в большинстве ситуаций невидимым фронтом против него. Шансов выиграть этот неравный бой у А. Турчина мало, но попробовать стоит. Главное – создать команду единомышленников, пассионарных, активных сторонников системных перемен. Даже реализация положений Декрета № 7, Директивы № 4 была бы во благо.Чтобы получить хотя бы минимальные шансы на успех, А. Турчин должен радикально изменить стиль работы и поведения. Только открытость, инклюзивность бизнес и научного сообщества, вовлечение всех сторон в открытый процесс обсуждения проектов документов и решений может ослабить позиции оппонентов А. Турчина. В кулуарах, в режиме закрытости и неформальных обещаний VIP-чиновников Александр Генрихович обречён на поражение.Своеобразный выбор сделал А. Лукашенко в качестве представителя в руководстве правительства группы прагматиков, технократов с либеральный флёром. Теперь Александру Турчину нужна своя игра. Нужно постараться стать из пешки хотя бы слоном или офицером. Вот тогда у него наверняка будет карьерное будущее после 2020 года.