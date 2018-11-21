По белорусским госпредприятиям звонят колокола - экономист

«Государственная модернизация уже доказала свою неэффективность. Это касается и деревообработки, и молочного производства. Если государство берется что-то модернизировать – это обычно заканчивается большими потерями. Модернизировать безусловно нужно, но делать это должны собственники. […] Многие предприятия надо просто закрывать. То, что происходит с «Борисовдревом» покажет, найдутся ли желающие купить предприятие со всеми его долгами и постараться что-то из него сделать. Но с каждым годом эти ожидания становятся все меньшими. Я думаю, еще 2-3 года, и эти предприятия вообще не будут никому нужны. […] Колокол звонит уже по всем этим предприятиям. Немного раньше или немного позже, если ничего не делать, государственные предприятия тихо умрут».

Подробности в сюжете«Борисовдрев» работает в штатном режиме, работники на заработки и на объем работы не жалуются. О возможной продаже предприятия знают не все, а если знают – то из интернета.– говорят работники предприятия.«Борисовдрев» – одно из девяти и крупнейшее предприятие деревообработки в Беларуси. Основное производство – деревянные плиты, фанера, спички. В 2008-2014 годах на предприятии провели модернизацию, которая стоила 112 миллионов евро и закончилась провалом. Наказали же за этот провал тогдашнего директора предприятия, который до ареста руководил заводом всего полтора года.– объясняет экономистНа сегодня пакет акций «Борисовдрева» почти на 99% принадлежит государству. Одновременно задолженность по кредитам здесь составляет 10, 5 миллионов рублей. А модернизация так и не поспособствовала прибыльности предприятия: если в прошлом году убытки «Борисовдрева» составили более 11 миллионов рублей, то за неполный год в этом году уже более 12.убежден Николай Масловский.Попытку продать убыточное предприятие экономисты также называют «ловушкой для инвесторов». Именно по подобной схеме был также приватизирован завод «Мотовело». Позже предприятие государство национализировало, а частный владелец, который его приобрел, сейчас отбывает срок за решеткой.На связи со Студией «Белсат», экономист: