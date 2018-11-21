

Владимир Шульга. Фото: vb.by

Брестский областной суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества,пресс-служба суда.Еще один фигурант, приятель сына Владимира Шульги, признан виновным в пособничестве в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.Бывшего гендиректора «Ивацевичдрев», его сына и приятеля КГБ задержал в апреле прошлого года. Установлено, что в 2014—2017 годах при организации поставок меламина и химических добавок директор имел возможность напрямую заключить договоры с предприятием-изготовителем. Вместо этого он покупал меламин и прочие добавки у фирмы, которая была подконтрольна его сыну и его приятелю Александру Непляховичу. В итоге продукцию закупали по завышенной цене. Ущерб оценивается в 749 тысяч рублей.Об этом деле высказался также. Он заявил, что на директора предприятияему положили на стол целую папку с, где указывалось, с кем он встречался и как делил деньги.вспомнил эпизод из биографии Шульги президент Беларуси.Напомним, что ранее Владимир Шульга также занимал пост главы государственного концерна "Беллесбумпром".