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Осудили экс-чиновника, которого Лукашенко "один раз простил"

22.11.2018 16:11 — Разное | UDF  
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Владимир Шульга. Фото: vb.by
Владимир Шульга признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Брестский областной суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества, сообщает пресс-служба суда.

Еще один фигурант, приятель сына Владимира Шульги Александр Непляхович, признан виновным в пособничестве в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Бывшего гендиректора «Ивацевичдрев», его сына и приятеля КГБ задержал в апреле прошлого года. Установлено, что в 2014—2017 годах при организации поставок меламина и химических добавок директор имел возможность напрямую заключить договоры с предприятием-изготовителем. Вместо этого он покупал меламин и прочие добавки у фирмы, которая была подконтрольна его сыну и его приятелю Александру Непляховичу. В итоге продукцию закупали по завышенной цене. Ущерб оценивается в 749 тысяч рублей.

Об этом деле высказался также Александр Лукашенко. Он заявил, что на директора предприятия Владимира Шульгу ему положили на стол целую папку с «железными материалами», где указывалось, с кем он встречался и как делил деньги.

«Человека один раз простили. Пуля пролетела возле уха. Отправили на завод: „Иди работай, показывай результат, там посмотрим“. А он начал воровством заниматься. Что он, с сыном сидит сейчас? Ну вот, сам сел и сына посадил. И сколько еще пойдет за ним. И прощения не будет», — вспомнил эпизод из биографии Шульги президент Беларуси.

Напомним, что ранее Владимир Шульга также занимал пост главы государственного концерна "Беллесбумпром".

 
 
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Владимир Шульга признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями.
 
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