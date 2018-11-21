ЕАБР хочет расширить сотрудничество с Беларусью, планирует проект по поддержке резидента ПВТ – Бельянинов

Евразийский банк развития (ЕАБР) заинтересован в расширении инвестиционного сотрудничества с Беларусью и готовит к реализации ряд новых проектов, заявил в среду в Москве журналистам на полях конференции ЕАБРа по евразийской интеграции председатель правления ЕАБРа Андрей Бельянинов.

"Беларусь – это наименее конфликтное, безрисковое размещение. Очень хотел бы банк присутствовать в айтишном парке (Парк высоких технологий – ИФ)", - сказал А.Бельянинов.

"Есть заявка компании из белорусского технопарка, это российская компания", - добавил он.

Глава ЕАБРа отметил, что в настоящее время банк ведет сотрудничество с Беларусью, но большинство этих проектов являются транснациональными. "Наша задача финансировать интеграционные проекты, поэтому разделить (по национальному признаку – ИФ) экономические проекты очень тяжело", - сказал А.Бельянинов. В качестве примера он привел проект по финансированию производства двигателей для БелАЗа, который реализует завод "Звезда" (Санкт-Петербург).

Между тем, А.Бельянинов отметил, что ранее подписанный план взаимодействия с правительством Беларуси остается актуальным. "Был подписан с тогдашним главой правительства Беларуси Андреем Кобяковым план реализации совместных проектов, мы его выполняем", - подчеркнул руководитель ЕАБРа.

Он также отметил, что ЕАБР продолжает рассмотрение ряда проектов, которые могут быть реализованы непосредственно в Беларуси.

По данным ЕАБР, в частности, рассматривается возможность участия банка в финансировании реконструкции международной автомагистрали М10. Также ЕАБР подтверждает готовность предоставить финансирование для участников тендера по созданию резервных подстанций для строящейся Белорусской АЭС.

Кроме того, "мы работаем с ведущими белорусскими банками, мы их фондируем, они проводят торговые операции с малым и средним бизнесом", - добавил А.Бельянинов.