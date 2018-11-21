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Россельхознадзор предложил вернуть готовые молочные продукты в систему электронной ветсертификации

22.11.2018 16:48 — Разное | Интерфакс  
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Россельхознадзор рассчитывает на возвращение готовой молочной продукции в перечень подконтрольной продукции, которая должна сопровождаться ветеринарными сертификатами, и уже направил соответствующее предложение Минсельхозу. По данным службы, часть переработчиков молока продолжают оформлять электронные ветсертификаты в добровольном порядке.

"Мы надеемся, что будет готовая молочная продукция опять внесена в перечень подконтрольных товаров (подлежащих электронной ветсертификации), это логично, по крайней мере, с нашей точки зрения", - сказал заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов на пресс-конференции в четверг в Москве.

По его словам, Россельхознадзор уже внес соответствующее предложение. Официальное письмо было направлено в Минсельхоз, уточнили в пресс-службе ведомства.

Решение будет приниматься правительством, отметил Н.Власов.

"Если будет принято предложение Россельхознадзора, то тогда будет такая история: где-то на уровне февраля будет принят нормативный акт с отсрочкой введения в действие как минимум до июля", - сообщил он. Отсрочка необходима, потому что часть переработчиков молока, "которые были дезориентированы контрпропагандой", "всерьез не внедряли (электронную ветсертификацию) и сейчас успокоились". "У нас предложение - заранее сказать бизнес-сообществу, что это будет, но при этом дать заметный, нормальный временной интервал, чтобы те участники производства и оборота, которые еще не адаптировались, имели время это сделать", - сказал замглавы Россельхознадзора.

С 1 июля этого года в России начала действовать электронная ветеринарная сертификация продукции животноводства, введение которой Россельхознадзор продвигал с 2015 года.

Первоначально предполагалось, что эта система ("Меркурий") будет включать всю продукцию животноводства, в том числе и готовые изделия перерабатывающих производств. Этот механизм должен был заработать с 1 января 2018 года. Его введение Россельхознадзор связывал с необходимостью вывести с рынка фальсифицированную продукцию (большую часть которой он обнаружил в молочной сфере), а также наладить процесс прослеживаемости продукции "от фермы до прилавка".

Однако против электронной ветсертификации с самого начала выступили представители перерабатывающей, прежде всего молочной, отрасли. В результате было принято решение перенести введение электронной ветсертификации на 1 июля 2018 года.

Но и на этом противостояние "Меркурия" с переработчиками не завершилось. Они продолжали настаивать на том, что система не сможет работать с огромным ассортиментом выпускаемой продукции. Ритейлеры начали предупреждать о возможных перебоях в поставках продукции.

Лоббистские усилия привели к тому, что по поручению вице-премьера Алексея Гордеева Минсельхоз изменил ряд своих приказов - в частности, исключил некоторые виды продукции из перечня подконтрольной продукции, которая должна сопровождаться ветеринарными сертификатами. Из-под электронной ветсертификации выведены, в частности, готовая молочная продукция, изготовленная промышленным способом и упакованная в потребительскую тару. Это произошло в июне.

В декабре в России должен начаться эксперимент по маркировке готовой молочнойпродукции, сообщал Минпромторг. По результатам эксперимента правительство примет решение о введении обязательной маркировки.

По данным Россельхознадзора, в январе этого года было оформлено 900 тыс. электронных ветсертификатов на готовую молочную продукцию. В феврале - 1,2 млн, в марте - 1,8 млн, в апреле - 2,5 млн, в мае - 4,5 млн, в июне - уже 11,6 млн электронных ветсертификатов.

"Эта динамика четко показывает, что сектор в целом был готов к переходу на электронную сертификацию. Но за счет лоббизма вот этих наших деятелей (крупнейших переработчиков молока) было принято решение о вынесении (молочной продукции из системы "Меркурий" - ИФ)", - сказал Н.Власов.

"В июне было принято решение, что готовая молочная продукция не подлежит электронной сертификации, и в июле уже добровольно самими молокопереработчиками на нее было оформлено почти 3 млн сертификатов. Я думал, это по инерции, посмотрим, что будет в августе", - заявил он. В августе, по его словам, было оформлено 1,6 млн ветсертификатов, в сентябре - 1,5 млн, в октябре - 1,5 млн.

"Из этого вывод очень простой: часть молокопереработчиков понимает, что электронная ветсертификация для них благо и продолжают ее использовать вопреки законодательству", - отметил Н.Власов.

По данным, которые он привел на пресс-конференции, в России в год выпускается 60 млрд индивидуальных упаковок молочной продукции. "Даже по явно заниженным данным, которыми оперирует Роспотребнадзор, 8% из них фальсифицированы", - сказал замглавы Россельхознадзора. Это соответствует 4,8 млрд упаковок. "Понятно, что это серьезное промышленное производство, поставлено все на широкую ногу, занимаются этим, понятно, достаточно крупные предприятия, серьезные - иначе откуда такое количество возьмется", - заявил он.

"Фальсификат есть и в других сферах пищевой промышленности. По экспертным оценкам, эти триллионная цифра <...> то есть объем реализации фальсифицированной, не соответствующей установленным требованиям продукции - это триллионы рублей в год", - заключил Н.Власов.

 
 
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Россельхознадзор рассчитывает на возвращение готовой молочной продукции в перечень подконтрольной продукции, которая должна сопровождаться ветеринарными...
 
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