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МАК обещает сотрудничать с новым бюро расследования авиапроисшествий ЕАЭС

22.11.2018 16:30 — Разное | Интерфакс  
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В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) заинтересованы в совместной работе со специалистами нового бюро расследований авиапроисшествий Евразийского экономического союза.

Как говорится в сообщении МАК, поступившем в "Интерфакс", "понимая высочайший приоритет безопасности на воздушном транспорте, как одного из важных сегментов транспортной системы, МАК поддерживает создание новой экспертной организации в этой области".

"Учитывая свой 27-летний опыт в расследовании 850 авиационных происшествий и серьезных инцидентов, проведенных на территориях 76 стран в соответствии со стандартами ИКАО, международными соглашениями и национальными законодательствами заинтересованных государств, МАК готов сотрудничать с Бюро и привлекать его экспертов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что расследованием авиапроисшествий и инцидентов в рамках ЕАЭС займется новое Международное бюро.

Основной функцией нового Бюро станет экспертное расследование обстоятельств авиационных происшествий.

Новый орган будет решать широкий спектр задач. При этом предполагается тесное сотрудничество с ИКАО.

Среди них - разработка и использование общего набора правил и процедур по расследованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов, материалов и справочников, руководств для специалистов по расследованию. Предполагается обмен данными о происшествиях и инцидентах с ИКАО, оснащение комиссий по расследованию необходимым оборудованием, обучение специалистов по расследованию, выпуск рекомендаций по безопасности полетов, а также эффективное использование технических и финансовых ресурсов в целях расследования происшествий и инцидентов.

Переговоры со странами участниками проходили в течение этого года. В работе принимала участие группа экспертов из всех стран ЕАЭС.

 
 
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В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) заинтересованы в совместной работе со специалистами нового бюро расследований авиапроисшествий Евразийского...
 
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