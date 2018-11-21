Нацбанк Беларуси определил перечень системно значимых банков страны на 2019 год

В целях ограничения рисков финучреждений Национальным банком Беларуси определен перечень системно значимых банков страны на 2019 год.

"Национальным банком Республики Беларусь с целью ограничения рисков банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, способных повлиять на устойчивость функционирования банковской системы, определен перечень системно значимых банков. Действие перечня устанавливается на период с 1 января по 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.

Как уточнили в НББ, отнесение банков к числу системно значимых произведено на основании агрегированной оценки их системной значимости по таким показателям, как масштаб деятельности банка, его взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами. "Расчет указанных показателей осуществлен в соответствии с требованиями Инструкции о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденной постановлением Правления Национального банка от 18 мая 2017 г. № 180", - отметили в Нацбанке.

"К группе системной значимости I отнесены ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "БПС-Сбербанк", ОАО "Банк БелВЭБ", "Приорбанк" ОАО, ОАО "Белинвестбанк", сообщил регулятор. К группе системной значимости II отнесены ЗАО "Альфа-Банк", ЗАО "МТБанк", ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ОАО "Банк Москва-Минск", ОАО "Технобанк", ОАО "Паритетбанк".

"В течение 2019 года банкам, отнесенным к числу системно значимых, необходимо обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости. Кроме того, в указанных банках советом директоров (наблюдательным советом) из числа его членов и работников банка должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором", - проинформировали в НББ.