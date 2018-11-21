На площади Святого Петра в Ватикане установили рождественскую ель, сообщает в четверг новостной портал "Ватикан ньюс".

Дерево, высота которого превышает 20 метров, привезли из региона Фриули-Венеция-Джулия.





Ель пока не украсили. Официально ее и рождественский вертеп, который традиционно устанавливается возле ели, планируется представить 7 декабря.

По данным "Ватикан ньюс", для иллюминации ели будут использовать лампочки последнего поколения с малым потреблением электричества и пониженным отрицательным влиянием на экологию.

Рождественская ель будет стоять на площади до конца рождественских праздников, то есть до 13 января, когда римская католическая празднует Крещение Господне.