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В Ватикане установили рождественскую ель
На площади Святого Петра в Ватикане установили рождественскую ель, сообщает в четверг новостной портал "Ватикан ньюс".
Дерево, высота которого превышает 20 метров, привезли из региона Фриули-Венеция-Джулия.
Ель пока не украсили. Официально ее и рождественский вертеп, который традиционно устанавливается возле ели, планируется представить 7 декабря.
По данным "Ватикан ньюс", для иллюминации ели будут использовать лампочки последнего поколения с малым потреблением электричества и пониженным отрицательным влиянием на экологию.
Рождественская ель будет стоять на площади до конца рождественских праздников, то есть до 13 января, когда римская католическая празднует Крещение Господне.
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На площади Святого Петра в Ватикане установили рождественскую ель, сообщает в четверг новостной портал "Ватикан ньюс". Дерево, высота которого превышает 20 метров,...
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