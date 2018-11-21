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SpaceX осуществит первый запуск нового космического корабля Crew Dragon 7 января

22.11.2018 15:50 — Разное | Интерфакс  
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Американская компания SpaceX запланировала на 7 января будущего года первый испытательный запуск нового многоразового корабля "Крю Дрэгон" (Crew Dragon) в непилотируемом режиме, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

Новый космический корабль без экипажа будет выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX. Многоразовый корабль должен будет состыковаться с Международной космической станцией.

Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем уже запланирован на 23:57 по североамериканскому восточному времени (07:57 мск 8 января). Он будет осуществлен с космодрома НАСА на мысе Канаверал (штат Флорида).

SpaceX осуществит первый запуск нового космического корабля Crew Dragon 7 января

Первый пилотируемый полет "Крю Дрэгон" с экипажем в составе астронавтов-ветеранов Дуга Херли и Боба Бенкена, которые ранее летали на "Шаттлах", планируется осуществить уже в июне следующего года. Корабль отправится на МКС в двухнедельный полет.

Перед этим будут еще проведены два непилотируемых испытательных пуска корабля по неполной циклограмме для проверки надежности системы аварийного спасения капсулы экипажа.

Коммерческие пилотируемые запуски нового корабля впервые после окончания американской программы многоразовых "Шаттлов" в 2011 году позволят НАСА избавиться от зависимости от российских "Союзов", которые в настоящее время являются единственным средством доставки астронавтов США, европейских стран, Канады и Японии на МКС, отмечают западные наблюдатели.

В настоящее время корпорация Boeing в рамках контракта с НАСА также работает над созданием пилотируемого корабля, который называется CST-100 Starliner. Первый испытательный полет корабля без экипажа планируется осуществить в марте следующего года. Пилотируемый полет корабля планируется осуществить в августе 2019 года. Перед этим также состоятся два пуска с испытанием работы его системы аварийного спасения.

SpaceX ведет работу по созданию своего корабля в рамках контракта с НАСА на сумму $2,6 млрд. Компания имеет также контракт с НАСА в размере $2 млрд на 20 запусков корабля в варианте космического "грузовика".

Boeing имеет контракт с НАСА на строительство своего космического корабля на сумму $4,2 млрд. В отличие от спускаемого корабля компании SpaceX, который приводняется в океане, спускаемый корабль CST-100 Starliner будет приземляться на сушу в западной части США.

 
 
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Американская компания SpaceX запланировала на 7 января будущего года первый испытательный запуск нового многоразового корабля "Крю Дрэгон" (Crew Dragon) в непилотируемом...
 
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