Спрос растет. Почем земля в пригороде Гродно

Спрос на участки под Гродно растет. Горожане начали активнее покупать землю вблизи областного центра. Только вот заманчивых предложений у сельсоветов осталось немного. «Перспектива» узнавала , в каких населенных пунктах наделы пользуются спросом.



Фото: Электронный Солигорск

В этом году в Гродненском районе провели 44 аукциона, на которых продали 75 участков. Бюджет пополнился на 740 тысяч рублей. Как сообщил начальник управления землеустройства Гродненского райисполкома Игорь Дорошев, больше всего продали в Путришковском и Подлабенском сельсоветах — 21 и 18 участков соответственно. Наименьшим спросом пользуется земля в отдаленных сельсоветах, в частности, Одельском и Скидельском, хотя и стоит она дешевле. В этом году здесь продали по одному наделу.

Остался невостребованным участок в агрогородке Индура. В октябре его выставляли на торги за 4 тысячи рублей. Не нашли хозяев и два участка в Скиделе. В городе-спутнике Гродно стоимость сотки, естественно, выше, нежели на селе. Один из участков площадью 7 соток выставляли на торги за 9500 рублей.

А вот в Подлабенском сельисполкоме, наоборот, отмечают интерес к земле со стороны горожан. На последнем аукционе, который состоялся на прошлой неделе, продали пять участков площадью почти 15 соток каждый в деревне Пушкари. Коммуникаций нет, зато граждан привлекла другая «инфраструктура» — рядом лес, Неман, от города всего 6 километров. Да и стартовая цена — 4 тысячи рублей — относительно невысокая. Плюс еще и в том, что населенный пункт газифицирован. Некоторые ссылались на благоприятную розу ветров: якобы из-за своего удачного расположения данная деревня (это, к слову, говорят и про Наумовичи) считается чистой, город не заносит туда свою «грязь». В итоге на 5 наделов претендовали 12 человек. К слову, в Пушкарях участки на аукцион выставили впервые, многие ждали этого предложения. Правда, пока горожане не готовы разбрасываться большими суммами. Торги проходили со сдержанным азартом. Суммы, за которые наделы ушли с молотка, варьировались от 5,9 тысячи до 29,6 тысячи рублей. Сельсовет выручил от продажи в общей сложности около 70 тысяч рублей.

Перед этим на торги выставляли 4 участка в Каролино. Стартовая цена каждого составляла пять тысяч рублей. Продали все — конечная цена варьировалась от 10 до 14 тысяч рублей. Суммы не очень высокие. Возможно, покупателей отпугнуло то, что в районе новой застройки нет коммуникаций. Активнее покупают в Лабно-Огородниках. Населенный пункт находится в пяти километрах от областного центра, вдобавок ко всему здесь есть все коммуникации, отмечает председатель Подлабенского сельисполкома Светлана Сорока. Правда, из объектов соцкультбыта имеются только магазины. Но все четыре надела, что выставляли на торги, продали. Горожане интересуются возможностью приобретения участка в агрогородке Подлабенье, но пока сельисполком не может предложить такой вариант, поскольку не разработан генплан населенного пункта.

Интерес к конкретному участку обусловлен совокупностью нескольких факторов, говорят специалисты. Среди них — удаленность от города, наличие подъездных путей и коммуникаций. Только вот в некоторых сельсоветах земельный ресурс уже исчерпывается. К примеру, такая тенденция в Вертелишковском сельсовете. Летом в популярном поселке Береговой ушел с молотка последний свободный надел. На него претендовали 6 человек. На торги выставляли за 8 тысяч рублей, продали за 25. Свободной земли там пока нет. Равно как в Сивково и Санковщине.

Возможно, до конца года еще поступят заманчивые предложения от сельсоветов. Информацию об аукционах можно найти на официальном сайте райисполкома.