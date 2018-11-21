Наша «ЭРА»: «Соната»

Очередная премьера в нашей «Эре».

Что называется, поперло в нашей «Эре» − уже пару недель есть о чем написать и что посоветовать. На этот раз речь пойдет о картине смешанного производства (тут вам и Великобритания, и Латвия, и Франция, и даже Россия) «Соната». Причем фильмец чуть ли не вымирающего жанра – детективный триллер, а их, если и снимают, то получается далеко не всегда гуд. Но «Соната» не из таких – «Соната» получился.





Похоже, рецепт нормального фильма, при просмотре которого не засыпаешь, не кривишь лицо (мол, вы меня за тупого держите, что ли?) или не сбегаешь с сеанса, заключается в том, чтобы потратить как можно меньше денег. Вернее, чтобы денег вообще почти не давали, чтобы художник (режиссер) и актеры (актеры) были максимально голодны. Касательно последних (актеров) – раз денег почти нет, то и узнаваемых лиц в картине не будет.

Вот это вот все как раз про «Сонату»: денег потратили хрен да ни хрена, из примелькавшихся лиц только Рутгер Хауэр, да и тот, во-первых, эпизодически, а, во-вторых, можно сказать, вышел в тираж и уже даже не позавчера. Зато сценарий завезли, атмосферы нагнали, актеры стараются – любо дорого посмотреть.

И вот могут же, несмотря на то, что канва избита просто дальше некуда – старый дом, в котором будет творится всякая чертовщина. В нем некогда проживал папаня главной героини – виртуозной скрипачки Розы. Папаня скоропостижно скончался при весьма странных обстоятельствах, а дом, понятное дело, унаследовала его дочь. Но не только дом, есть еще некая последняя соната, написанная отцом аккурат перед тем, как.





Вот ее-то, спустя несколько лет, и берется расшифровывать Роза. И с одной стороны, конечно, зря, но с другой – тогда бы и фильма не было. Внезапно (нет), оказывается, что в доме дремлют прям очень темные силы, и девушка своим расследованием их пробуждает. Вместе с тем всплывают некоторые таинственные подробности, касающиеся ее и безвременно почившего папани…

А вот что на самом деле внезапно, так это то, что получилось очень и очень смотрибельно. И это не какой-то там очередной ужастик, где зрителя будут пугать в основном опостылевшими скримерами – «Соната» местами вполне себе сойдет за «готический» хоррор. Нечто подобное пытался, но безуспешно, показать Гильермо дель Торо в «Багровом пике». А вот в «Сонате» некий Эндрю Десмонд («Галактика ужаса», кстати, довольно годный) смог.

В общем, если вы устали от бесконечных супергеройских высеров или поверхностных поделок голливудских киноделов, «Соната» − то, что доктор прописал. Однозначно смотреть!



