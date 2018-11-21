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В Дзержинском районе наблюдается сложная ситуация в сфере соблюдения норм антиалкогольного законодательства

22.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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В настоящее время на территории Дзержинского района криминогенная ситуация в сфере соблюдения норм антиалкогольного законодательства остается сложной.

Так, за 10 месяцев 2018 года по линии всех служб, в состоянии алкогольного опьянения зарегистрировано 122 преступлений (2017-152) удельный вес от числа расследованных составил 29,4% (2017-30,7%), по линии уголовного розыска в 2018 окончено 96 преступления (2017-133), удельный вес от числа расследованных составил 43,4% (2017-45,5%).

Особую тревогу вызывает распространение самогоноварения, производство и распространение фальсифицированных спиртовых жидкостей.

За 10 месяцев 2018 года сотрудниками Дзержинского РОВД в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, в установленном законом порядке выявлено 58 нарушений антиалкогольного законодательства в части незаконных хранения и реализации алкогольных напитков (2017-71) или (–13) правонарушений, рассмотрено в суде в 2018 – 56 правонарушений (2017-67) или – 11 правонарушений, изъято самогона 18,5_л. (2017-65,0 л.) или (-46,5) л., 120 литров самогонной браги (2017-205л.) или – 85 л., изъято 9 самогонных аппаратов (2017-13), изъято 150,5 л. иной спиртосодержащей жидкости (2017-11,5 л)+ 139 л.

Серьезное внимание уделяется раннему выявлению и своевременному лечению лиц, зависимых от алкоголя, в особенности воспитывающих несовершеннолетних детей. На учете у врача-нарколога УЗ «Дзержинская ЦРБ» всего состоит 1282 человека, по декрету №18 - 52 человек. За январь-октябрь 2018 года по инициативе РОВД на учет врачу-наркологу поставлено 41 лицо злоупотребляющих спиртными напитками, проведено 109 первичных медицинских комиссии, 56 повторных комиссии.

За январь-октябрь 2018 года сотрудниками РОВД приняты меры по изоляции в лечебно-трудовой профилакторий – 39 «хронических алкоголика» Из них обязанные лица – 4, ранее судимые 15, женщин -3.

Положительное влияние на оздоровление обстановки в общественных местах оказывают своевременное выявление и изъятие из общественных мест лиц находящихся в пьяном виде. За январь-октябрь текущего года за нарушение требований ст.17.3 КАП Республики Беларусь (Распитие алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо появление в общественном месте или на рабочем месте в состоянии опьянения) к административной ответственности привлечено 1317 правонарушителей (в 2017 – 1223) + 94 правонарушений.

Дзержинский РОВД напоминает, что в целях обеспечения общественной безопасности, профилактики пьянства и алкоголизма, насилия в семье, информируйте милицию о фактах реализации самогонной продукции и спиртосодержащих жидкостей по телефонам «Прямой линии» Дзержинского РОВД 6-58-23 с 09.00 до 18.00 в рабочие дни, 5-54-96 круглосуточно, а так же телефонам «Прямой линии» УВД Минского облисполкома: (8-017) 229-06-30 – с 08.00 до 18.00 в рабочие дни, (8-017) 204-63-80 круглосуточно.


 
 
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В настоящее время на территории Дзержинского района криминогенная ситуация в сфере соблюдения норм антиалкогольного законодательства остается...
 
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