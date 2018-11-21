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Для борьбы с туберкулёзом, гепатитом и СПИДом Беларуси выделен грант в 15 млн долларов

22.11.2018 17:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Стратегию борьбы с тяжелыми инфекционными заболеваниями подписали представители 16 стран в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это соглашение стало итогом регионального совещания о расширении доступа к качественным и недорогим лекарствам в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Для борьбы с туберкулёзом, гепатитом и СПИДом Беларуси выделен грант в 15 млн долларов

Минск принимает медицинский форум уже во второй раз. Приветствие участникам направил Президент Беларуси, отметив значимые успехи нашей страны в борьбе со СПИДом, туберкулезом и гепатитом. Во многом поэтому Беларусь была избрана площадкой для этой международной встречи.

Для борьбы с туберкулёзом, гепатитом и СПИДом Беларуси выделен грант в 15 млн долларов

Мы в числе стран, близких к достижению цели «90-90-90», которую участники соглашения планируют достигнуть к 2030 году. Это означает, что именно столько процентов населения в каждом государстве должны знать о своем ВИЧ статусе, получать лечение, если необходимо, и у стольких пациентов в крови должны отсутствовать вирусы.

Для борьбы с туберкулёзом, гепатитом и СПИДом Беларуси выделен грант в 15 млн долларов

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Сегодня порядка 85% больных людей ВИЧ-инфекцией, они знают о своем статусе. Порядка 70% по окончанию года получат антиретровирусную терапию. Почему не все 100%?
Во-первых, не все знают, во-вторых, кто-то находится в стадии диагностики. Ведь, сегодня основным барьером не является наличие или отсутствие лекарственного препарата, а приверженность пациента к лечению.

Для борьбы с туберкулёзом, гепатитом и СПИДом Беларуси выделен грант в 15 млн долларов

Тимоти Мартино, заместитель исполнительного директора, ЮНЭЙДС:
Безусловно, минская декларация, которая была сегодня подписана. Это важный инструмент, в котором изложены, конкретные действия для каждой из стран. За два года с момента нашей прошлой встречи, сделано довольно много. Мы расширили программы тестирования, однако лечение пока еще является недоступным для некоторых пациентов, поэтому мы нацелены на увеличение доступности медикаментов и средств диагностики. Заинтересованы в повышении качества и безопасности медицинских препаратов.

Для борьбы с туберкулёзом, гепатитом и СПИДом Беларуси выделен грант в 15 млн долларов

Для эффективной борьбы с туберкулезом, гепатитом и СПИДом нашей стране выделен грант в 15 миллионов долларов. Это даст возможность еще большему количеству белорусов, прежде всего, с заболеваниями высокой степени тяжести, получать медицинскую помощь.

Хотя сегодня в нашей стране производится основная линейка недорогих и качественных препаратов для лечения сложных инфекционных болезней.
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Стратегию борьбы с тяжелыми инфекционными заболеваниями подписали представители 16 стран в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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