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Для борьбы с туберкулёзом, гепатитом и СПИДом Беларуси выделен грант в 15 млн долларов
Новости Беларуси. Стратегию борьбы с тяжелыми инфекционными заболеваниями подписали представители 16 стран в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это соглашение стало итогом регионального совещания о расширении доступа к качественным и недорогим лекарствам в странах Восточной Европы и Центральной Азии.
Минск принимает медицинский форум уже во второй раз. Приветствие участникам направил Президент Беларуси, отметив значимые успехи нашей страны в борьбе со СПИДом, туберкулезом и гепатитом. Во многом поэтому Беларусь была избрана площадкой для этой международной встречи.
Мы в числе стран, близких к достижению цели «90-90-90», которую участники соглашения планируют достигнуть к 2030 году. Это означает, что именно столько процентов населения в каждом государстве должны знать о своем ВИЧ статусе, получать лечение, если необходимо, и у стольких пациентов в крови должны отсутствовать вирусы.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Тимоти Мартино, заместитель исполнительного директора, ЮНЭЙДС:
Для эффективной борьбы с туберкулезом, гепатитом и СПИДом нашей стране выделен грант в 15 миллионов долларов. Это даст возможность еще большему количеству белорусов, прежде всего, с заболеваниями высокой степени тяжести, получать медицинскую помощь.
Хотя сегодня в нашей стране производится основная линейка недорогих и качественных препаратов для лечения сложных инфекционных болезней.
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Для борьбы с туберкулёзом, гепатитом и СПИДом Беларуси выделен грант в 15 млн долларов
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Новости Беларуси. Стратегию борьбы с тяжелыми инфекционными заболеваниями подписали представители 16 стран в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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