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Беларусь и Индонезия могут достичь товарооборота в 1 млрд. долларов в течение 5 лет
Новости Беларуси. Взаимная торговля между Беларусью и Индонезией показывает устойчивый рост, только в 2018 году плюс 74%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большие перспективы страны видят, прежде всего, в промышленной кооперации. Новые возможности сотрудничества Минск и Джакарта
Среди участников – представители более 50 белорусских предприятий и ведущих индонезийских компаний. Среди перспективных направлений сотрудничества стороны отмечают машиностроение, нефтехимию, поставки удобрений.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
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Беларусь и Индонезия могут достичь товарооборота в 1 млрд. долларов в течение 5 лет
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Новости Беларуси. Взаимная торговля между Беларусью и Индонезией показывает устойчивый рост, только в 2018 году плюс 74%, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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