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Изменять цены на топливо сразу или поэтапно? "Белнефтехим" проводит опрос
22.11.2018 17:52 — Разное | Виртуальный Брест
Концерн «Белнефтехим» проводит опросы общественного мнения для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо. Об этом
Фото: «Белнефтехим»
Опросы проводятся на отраслевом интернет-портале «Нефтехимия» и «Новостном портале о нефти». Результаты этих опросов будут использованы для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо.
«Белнефтехим» предлагает ответить на следующие вопросы: какое изменение цены на топливо предпочтительнее (
На момент написания заметки почти 60% граждан выступают за одномоментное повышение цены на топливо и около 80% — за рыночный вид ценообразования.
Напомним, последний раз
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Концерн «Белнефтехим» проводит опросы общественного мнения для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо. Об этом сообщили в...
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