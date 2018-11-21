ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представители СЭЗ «Брест» и немецкого агентства Medienbьro am Reichstag обсудили перспективы сотрудничества

22.11.2018 17:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Перспективные направления сотрудничества между администрацией СЭЗ «Брест» и немецким агентством Medienbüro am Reichstag GmbH были обсуждены в ходе визита сопредседателя белорусско-германского неправительственного совета делового сотрудничества Феликса Циммерманна, который состоялся 21 ноября 2018 г. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60851.php

Представители СЭЗ «Брест» и немецкого агентства Medienbьro am Reichstag обсудили перспективы сотрудничества

Как информирует пресс-служба свободно-экономической зоны, Феликс Циммерманн ознакомился с транспортно-логистической структурой Брестского региона и изучил условия деятельности на территории СЭЗ «Брест» для оценки перспектив реализации инвестиционных проектов.

Господин Циммерманн рассказал о работе возглавляемого им агентства «Medienbüro am Reichstag» GmbH. Основное направление деятельности компании – менеджмент в области продвижения интересов партнеров на международных рынках. «Медиенбюро» консультирует учреждения и организации в Германии и за ее пределами, специализируясь на грузоперевозках, логистике, энергетике, торговле, вопросах воздействия на окружающую среду, утилизации отходов.

Команда опытных PR-консультантов Medienbüro am Reichstag GmbH помимо целенаправленной работы со СМИ организует публичные мероприятия, а также оказывает услуги по формированию позитивного имиджа отдельных территорий.

В рамках обсуждения перспективных направлений сотрудничества между СЭЗ «Брест» и немецким агентством были затронуты темы обеспечения дальнейшего совершенствования и развития логистической системы, в том числе в условиях реализации проекта «Нового шелкового пути».

Также представители Германии осмотрели свободные территории, которые могут использоваться для реализации инвестиционных проектов, а также побывали на предприятиях-резидентах СЭЗ с немецким капиталом. 

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перспективные направления сотрудничества между администрацией СЭЗ «Брест» и немецким агентством Medienbüro am Reichstag GmbH были обсуждены в ходе визита сопредседателя...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Дзержинском районе наблюдается сложная ситуация в сфере соблюдения норм антиалкогольного законодательства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика