Представители СЭЗ «Брест» и немецкого агентства Medienbьro am Reichstag обсудили перспективы сотрудничества

Перспективные направления сотрудничества между администрацией СЭЗ «Брест» и немецким агентством Medienbüro am Reichstag GmbH были обсуждены в ходе визита сопредседателя белорусско-германского неправительственного совета делового сотрудничества Феликса Циммерманна, который состоялся 21 ноября 2018 г.



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Как информирует пресс-служба свободно-экономической зоны, Феликс Циммерманн ознакомился с транспортно-логистической структурой Брестского региона и изучил условия деятельности на территории СЭЗ «Брест» для оценки перспектив реализации инвестиционных проектов.

Господин Циммерманн рассказал о работе возглавляемого им агентства «Medienbüro am Reichstag» GmbH. Основное направление деятельности компании – менеджмент в области продвижения интересов партнеров на международных рынках. «Медиенбюро» консультирует учреждения и организации в Германии и за ее пределами, специализируясь на грузоперевозках, логистике, энергетике, торговле, вопросах воздействия на окружающую среду, утилизации отходов.

Команда опытных PR-консультантов Medienbüro am Reichstag GmbH помимо целенаправленной работы со СМИ организует публичные мероприятия, а также оказывает услуги по формированию позитивного имиджа отдельных территорий.

В рамках обсуждения перспективных направлений сотрудничества между СЭЗ «Брест» и немецким агентством были затронуты темы обеспечения дальнейшего совершенствования и развития логистической системы, в том числе в условиях реализации проекта «Нового шелкового пути».

Также представители Германии осмотрели свободные территории, которые могут использоваться для реализации инвестиционных проектов, а также побывали на предприятиях-резидентах СЭЗ с немецким капиталом.