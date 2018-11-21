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Двух обвиняемых по «делу БелТА» освободили от уголовного преследования

22.11.2018 17:35 — Разное | KYKY  
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В отношении Павлюка Быковского, собкора Deutsche Welle, и Владислава Кулецкого, редактора Realt.by, прекратили уголовное преследование, пишет baj.by. Быковский опубликовал фотографию документа, который это подтверждает. 

Причина − «применение мер административного взыскания». Журналиста оштрафовали на 735 рублей.

Быковский и Кулецкий ходатайствовали о прекращении производства по уголовному делу на основании статьи 86 УК. Она гласит, что лицо, которое впервые совершило преступление, не представляющее большой опасности, и погасило ущерб, можно освободить от уголовного преследования. Оба ходатайства правоохранители удовлетворили. Владислав Кулецкий оштрафован на 245 рублей.

 

 
 
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В отношении Павлюка Быковского, собкора Deutsche Welle, и Владислава Кулецкого, редактора Realt.by, прекратили уголовное преследование, пишет baj.by. Быковский опубликовал...
 
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