Двух обвиняемых по «делу БелТА» освободили от уголовного преследования

В отношении Павлюка Быковского, собкора Deutsche Welle, и Владислава Кулецкого, редактора Realt.by, прекратили уголовное преследование, пишет baj.by. Быковский опубликовал фотографию документа, который это подтверждает.

Причина − «применение мер административного взыскания». Журналиста оштрафовали на 735 рублей.

Быковский и Кулецкий ходатайствовали о прекращении производства по уголовному делу на основании статьи 86 УК. Она гласит, что лицо, которое впервые совершило преступление, не представляющее большой опасности, и погасило ущерб, можно освободить от уголовного преследования. Оба ходатайства правоохранители удовлетворили. Владислав Кулецкий оштрафован на 245 рублей.