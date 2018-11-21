«Никого не хотим пугать». МИД РФ ответил на вопрос о размещении новейших ракет в Беларуси

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос о планах России по размещению военной базы на территории Беларуси.

"Мы никого не хотим пугать, мы хотим обратить внимание международного сообщества на то, что по системе международной безопасности и стратегической стабильности США и теми, кто поддерживает их политику, осознанно наносится колоссальный удар. Это вопрос не только безопасности РФ, это вопрос того, что в принципе происходит в мире", — цитируют РИА Новост и ответ Захаровой на вопрос о том, собирается ли Россия размещать новейшие ракеты в Беларуси в ответ на расширение НАТО.

Он отметила, что наблюдается диаметрально противоположная картина, когда запугивание идет со стороны Запада, в том числе путем систематического разворачивания дополнительных контингентов одновременно с обвинениями России в агрессивных шагах.

Так, польская «Газета Выборча» сообщила вчера, что к 2026 году власти Польши планируют сформировать новую дивизию недалеко от границы с Беларусью, пишет TUT.BY . Создание нового воинского подразделения, на которое будет потрачено около семи миллиардов долларов, продиктовано «агрессивной политикой России».