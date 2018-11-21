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Бывший секретный бункер в Каменецком районе продают за 100 тысяч долларов
МЧС продает бывший принимающий радиоцентр «Рубрика», расположенный в Каменецком районе Брестской области. Остаточная стоимость объекта — 206 тысяч рублей, сообщил TUT.BY официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.
Узел связи «Рубрика» в окрестностях Беловежской Пущи строили с 1968 по 1971 год. Состоял он из двух подземных радиоцентров. Один — принимающий, второй — передающий.
Как
После распада СССР узел пришел в запустение. Принимающий радиоцентр в начале нулевых передали для реорганизации в штаб гражданской обороны, а передающий разворовали охотники за металлом.
Усилиями МЧС принимающая «Рубрика» оставалась в надлежащем состоянии и под охраной. Однако после передачи спасателям объект не использовался, поэтому было принято решение выставить его на продажу.
— Сам по себе объект очень интересный. Таких в Советском Союзе было всего четыре. Он уходит на три этажа в землю, автономный, — рассказал TUT.BY представитель Брестского областного управления МЧС Александр Лихно.
Остаточная стоимость объекта — 206 тысяч белорусских рублей.
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