Бывший секретный бункер в Каменецком районе продают за 100 тысяч долларов

МЧС продает бывший принимающий радиоцентр «Рубрика», расположенный в Каменецком районе Брестской области. Остаточная стоимость объекта — 206 тысяч рублей, сообщил TUT.BY официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.





Узел связи «Рубрика» в окрестностях Беловежской Пущи строили с 1968 по 1971 год. Состоял он из двух подземных радиоцентров. Один — принимающий, второй — передающий.

Как сообщает портал meridian28.com, во времена холодной войны мощностями этого центра осуществлялась связь с войсками СССР на западном направлении — в странах Варшавского договора. Связаться отсюда можно было с любой точкой СССР и странами-сателлитами: при необходимости можно было дозвониться даже на Кубу.





После распада СССР узел пришел в запустение. Принимающий радиоцентр в начале нулевых передали для реорганизации в штаб гражданской обороны, а передающий разворовали охотники за металлом.





Усилиями МЧС принимающая «Рубрика» оставалась в надлежащем состоянии и под охраной. Однако после передачи спасателям объект не использовался, поэтому было принято решение выставить его на продажу.

— Сам по себе объект очень интересный. Таких в Советском Союзе было всего четыре. Он уходит на три этажа в землю, автономный, — рассказал TUT.BY представитель Брестского областного управления МЧС Александр Лихно.

Остаточная стоимость объекта — 206 тысяч белорусских рублей.



