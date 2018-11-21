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В Беларуси создадут мультимедийный портал о партизанах

22.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси создается мультимедийный портал о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает телеканал «МИР 24».

Проект разрабатывали несколько лет. На первом этапе оцифруют и разместят на ресурсе личные листки по учету кадров партизан. Эту работу планируют завершить в следующем году к 75-летию освобождения Беларуси. 

Сайт будет постоянно пополняться. Сейчас в фондах Национального архива находится более четырехсот тысяч документов, посвященных партизанскому движению.

«Мы видим огромный интерес к партизанскому движению, к конкретным участникам партизанского движения. Как со стороны наших соотечественников, так и из-за рубежа. Приходят запросы и приезжают исследователи из Германии, США, Израиля, Финляндии, со всех уголков мира», – отмечает Андрей Демянюк, директор Национального архива Республики Беларусь.

В будущем на портале окажутся краткая история движения, картотека и биографии белорусских партизан, кинохроника тех лет, а также недавно рассекреченные документы. Пользователи смогут найти здесь сведения о своих близких.



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