"Белнефтехим" спросил у белорусов: как повышать цену бензина - сразу на рубль или каждый день на копейку

Предложены три варианта ответа: одномоментно, постепенно или без разницы. В большинстве своем белорусы, хоть и с небольшим перевесом, но предпочитают одномоментное повышение. три варианта ответа: одномоментно, постепенно или без разницы. В большинстве своем белорусы, хоть и с небольшим перевесом, но предпочитают одномоментное повышение.









Напомним, недавно вице-премьер Игорь Ляшенко заявил, что "при стоимости барреля в $72 справедливая цена за литр АИ-92 - 77 центов". По его словам, если баррель будет стабилен, повышение цены на топливо на 1 копейку будет продолжено.





Сейчас бензин АИ-92 в Беларуси стоит примерно 66 центов, а вот нефть упала до $64.



