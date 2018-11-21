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"Белнефтехим" спросил у белорусов: как повышать цену бензина - сразу на рубль или каждый день на копейку

22.11.2018 17:27 — Разное | Партизан  
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Опрос на тему, как повышать цены на автомобильное топливо, «Белнефтехим» разместил на своем сайте.

Предложены три варианта ответа: одномоментно, постепенно или без разницы. В большинстве своем белорусы, хоть и с небольшим перевесом, но предпочитают одномоментное повышение.


Напомним, недавно вице-премьер Игорь Ляшенко заявил, что "при стоимости барреля в $72 справедливая цена за литр АИ-92 - 77 центов". По его словам, если баррель будет стабилен, повышение цены на топливо на 1 копейку будет продолжено.

Сейчас бензин АИ-92 в Беларуси стоит примерно 66 центов, а вот нефть упала до $64.


 
 
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Опрос на тему, как повышать цены на автомобильное топливо, «Белнефтехим» разместил на своем сайте.
 
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