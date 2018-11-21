|
Юрист: Приговор мядельским следователям - беспрецедентный для Беларуси случай
Старшего следователя Максима Валевко приговорили к 4 годам лишения свободы, начальника Мядельского РОСК Александра Штуро к 3,5 годам, а его заместителя Михаила Соколдынского — к 3 годам. Все они будут отбывать наказание в колонии усиленного режима. Еще пять лет им нельзя работать в органах, бывших сотрудников СК лишили званий.
Следователь Анна Соколдынская и эксперт Елена Кабитенко осуждены на сроки по три года, но с отсрочкой исполнения на два года. То есть они останутся на свободе, если снова не нарушат закон.
Приговор прокомментировал юрист правозащитного центра «
"Правозащитники давно критикуют механизм расследования сообщений о применении пыток. В этой связи существует множество проблем: отсутствует национальный механизм предупреждения пыток и жестокого обращения, нет специально уполномоченного независимого органа по расследованию случаев пыток и жестокого обращения, нет практики отстранения от службы лиц, в отношении которых проводятся соответствующие проверки, нет специальной нормы Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за пытки и другие формы жестокого обращения".
На этом фоне осуждение сотрудников СК и Госкомитета судебных экспертиз — знаковое событие для беларуского общества по нескольким причинам, отмечает Павел Сапелко.
"Во-первых, нам наглядно представили схему, по которой следователи СК уводят из-под уголовного преследования тех, кто в нарушение действующих национальных и международных норм в области прав человека, применяет пытки и жестокое обращение в своей повседневной "правоохранительной" деятельности.
Во-вторых, это ясный сигнал для тех, кто до сих пор считал себя выше любых правил. Ведь «прилететь» может внезапно и любому. Конечно, это не долгоожидаемое введение принципа нулевой терпимости к пыткам, но тоже неплохо. В данном случае совершенно неважно, какими соображениями руководствовались те, кто провел объективное расследование или способствовал ему: важен результат".
Кроме того, как обращает внимание правозащитник, сейчас получили подтверждение
"С сожалением стоит отметить, что при позитивной оценке этого события, общая ситуация остается прежней. Пока отсутствуют в Беларуси системные изменения в отношении прав человека, такие случаи будут редкими и, скорее, исключительными", — подчеркивает Павел Сапелко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Cуд Молодечненского района 22 ноября вынес приговор по резонансному делу "мядельских следователей и судмедэксперта" за применение насилия в правоохранительной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)