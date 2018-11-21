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Юрист: Приговор мядельским следователям - беспрецедентный для Беларуси случай

22.11.2018 16:59 — Разное | Партизан  
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Cуд Молодечненского района 22 ноября вынес приговор по резонансному делу "мядельских следователей и судмедэксперта" за применение насилия в правоохранительной деятельности и сокрытие преступления.

Старшего следователя Максима Валевко приговорили к 4 годам лишения свободы, начальника Мядельского РОСК Александра Штуро к 3,5 годам, а его заместителя Михаила Соколдынского — к 3 годам. Все они будут отбывать наказание в колонии усиленного режима. Еще пять лет им нельзя работать в органах, бывших сотрудников СК лишили званий. 

Следователь Анна Соколдынская и эксперт Елена Кабитенко осуждены на сроки по три года, но с отсрочкой исполнения на два года. То есть они останутся на свободе, если снова не нарушат закон.

Приговор прокомментировал юрист правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко:

"Правозащитники давно критикуют механизм расследования сообщений о применении пыток. В этой связи существует множество проблем: отсутствует национальный механизм предупреждения пыток и жестокого обращения, нет специально уполномоченного независимого органа по расследованию случаев пыток и жестокого обращения, нет практики отстранения от службы лиц, в отношении которых проводятся соответствующие проверки, нет специальной нормы Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за пытки и другие формы жестокого обращения".

На этом фоне осуждение сотрудников СК и Госкомитета судебных экспертиз — знаковое событие для беларуского общества по нескольким причинам, отмечает Павел Сапелко.

"Во-первых, нам наглядно представили схему, по которой следователи СК уводят из-под уголовного преследования тех, кто в нарушение действующих национальных и международных норм в области прав человека, применяет пытки и жестокое обращение в своей повседневной "правоохранительной" деятельности.

Во-вторых, это ясный сигнал для тех, кто до сих пор считал себя выше любых правил. Ведь «прилететь» может внезапно и любому. Конечно, это не долгоожидаемое введение принципа нулевой терпимости к пыткам, но тоже неплохо. В данном случае совершенно неважно, какими соображениями руководствовались те, кто провел объективное расследование или способствовал ему: важен результат".

Кроме того, как обращает внимание правозащитник, сейчас получили подтверждение регулярно поступающие сведения в "Весну" о том, что жалобы на пытки и запрещенное обращение либо рассматриваются поверхностно и неполно, либо по ним принимаются незаконные и необоснованные решения.

"С сожалением стоит отметить, что при позитивной оценке этого события, общая ситуация остается прежней. Пока отсутствуют в Беларуси системные изменения в отношении прав человека, такие случаи будут редкими и, скорее, исключительными", — подчеркивает Павел Сапелко.

 
 
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Cуд Молодечненского района 22 ноября вынес приговор по резонансному делу "мядельских следователей и судмедэксперта" за применение насилия в правоохранительной...
 
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