Юрист: Приговор мядельским следователям - беспрецедентный для Беларуси случай

Старшего следователя Максима Валевко приговорили к 4 годам лишения свободы, начальника Мядельского РОСК Александра Штуро к 3,5 годам, а его заместителя Михаила Соколдынского — к 3 годам. Все они будут отбывать наказание в колонии усиленного режима. Еще пять лет им нельзя работать в органах, бывших сотрудников СК лишили званий.





Следователь Анна Соколдынская и эксперт Елена Кабитенко осуждены на сроки по три года, но с отсрочкой исполнения на два года. То есть они останутся на свободе, если снова не нарушат закон.





Весна » Павел Сапелко: Приговор прокомментировал юрист правозащитного центра «» Павел Сапелко:





"Правозащитники давно критикуют механизм расследования сообщений о применении пыток. В этой связи существует множество проблем: отсутствует национальный механизм предупреждения пыток и жестокого обращения, нет специально уполномоченного независимого органа по расследованию случаев пыток и жестокого обращения, нет практики отстранения от службы лиц, в отношении которых проводятся соответствующие проверки, нет специальной нормы Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за пытки и другие формы жестокого обращения".





На этом фоне осуждение сотрудников СК и Госкомитета судебных экспертиз — знаковое событие для беларуского общества по нескольким причинам, отмечает Павел Сапелко.





"Во-первых, нам наглядно представили схему, по которой следователи СК уводят из-под уголовного преследования тех, кто в нарушение действующих национальных и международных норм в области прав человека, применяет пытки и жестокое обращение в своей повседневной "правоохранительной" деятельности.





Во-вторых, это ясный сигнал для тех, кто до сих пор считал себя выше любых правил. Ведь «прилететь» может внезапно и любому. Конечно, это не долгоожидаемое введение принципа нулевой терпимости к пыткам, но тоже неплохо. В данном случае совершенно неважно, какими соображениями руководствовались те, кто провел объективное расследование или способствовал ему: важен результат".





регулярно поступающие сведения в "Весну" о том, что жалобы на пытки и запрещенное обращение либо рассматриваются поверхностно и неполно, либо по ним принимаются незаконные и необоснованные решения. Кроме того, как обращает внимание правозащитник, сейчас получили подтверждениео том, что жалобы на пытки и запрещенное обращение либо рассматриваются поверхностно и неполно, либо по ним принимаются незаконные и необоснованные решения.





"С сожалением стоит отметить, что при позитивной оценке этого события, общая ситуация остается прежней. Пока отсутствуют в Беларуси системные изменения в отношении прав человека, такие случаи будут редкими и, скорее, исключительными", — подчеркивает Павел Сапелко.