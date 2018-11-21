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Итоги AI Conference Kyiv: как AI, IoT и чат-боты помогают бизнесу увеличивать прибыль и эффективно работать с клиентами

22.11.2018 17:53 — Разное | Myfin  
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Итоги AI Conference Kyiv: как AI, IoT и чат-боты помогают бизнесу увеличивать прибыль и эффективно работать с клиентами
Итоги AI Conference Kyiv

Реальными кейсами с гостями мероприятия поделились 22 эксперта. В том числе представители компаний Prom.ua, «ПриватБанк», «Vodafone Украина», «Укрпошта», «Киевстар», Competera, SMART business и IoT HUB.

Организатор мероприятия – международная компания Smile-Expo, которая успешно проводит бизнес-ивенты на протяжении уже 12 лет. Smile-Expo специализируется на организации отраслевых выставок и форумов, которые посвящены передовым разработкам для деловой и финансовой сферы.

AI Conference Kyiv состояла из трех тематических блоков: «Искусственный интеллект», «Интернет вещей» и «Чат-боты». Модератором события выступил Виктор Долгопятов – глава департамента инновационных технологий группы компаний Everest.

Горячие дискуссии

Руководитель направления Big Data в «Vodafone Украина» Сергей Бориславский поделился информацией, как оператор связи использует аналитику данных, чтобы определить, какие новые услуги предлагать клиентам и помогать партнерам вести бизнес. В частности, это дает банкам возможность составить «кредитный портрет» абонента.

«Вы приходите в банк за потребительским кредитом, а кредитной истории у вас, например, нет. Оператор в этом случае – хороший инструмент, поскольку у вас есть номер телефона, а у оператора – данные о нем. Можно узнать, как часто поступают платежи, каков ваш трафик, сделать на основании данных вывод, подвержены ли вы риску дефолта или нет», – отметил спикер.

Большой интерес участников AI Conference Kyiv вызвало выступление руководителя компании EVE.calls Алексея Скрипки. Он рассказал о боте для интерактивных звонков, который способен обзвонить 10 000 клиентов за час. Алексей привел примеры, насколько бот Ева дешевле и эффективнее, чем обычный кол-центр: система напомнила о задолженности 7100 людям за один день (что стоило $400), в то время как четыре оператора потратили на это один месяц (затраты – $2500).

Также спикер продемонстрировал разработку в действии – реальные записи звонков живым людям. Во время обсуждения Алексей предложил всем сомневающимся устроить реальный «баттл» колл-центра и Евы.

О разработке чат-бота для государственной компании рассказал Андрей Скоцик, начальник управления интернет-маркетинга в ПАТ «Укрпошта». Оказалось, у бота этой госкомпании уже 130 000 клиентов в трех мессенджерах, а поиск индексов с помощью системы настолько удобный, что им пользуются и сами сотрудники. Также бот способен определить геолокацию всех 11 500 почтовых отделений (данные собирали почтальоны на местах, и база еще требует доработки).

«Я очень люблю эту функцию, особенно когда нахожусь в Карпатах, – отметил сам Андрей Скоцик. – Перешел хребет, видишь ближайшее отделение “Укрпошты” и знаешь, что уже точно не пропадешь».

Экспертное мнение: AI и торговля

Своим мнением о том, как искусственный интеллект изменит сферу розничной торговли, поделился генеральный директор Advanter Group Андрей Длигач – опытный стратег и футуролог. Он рассказал, каким видит ритейл будущего с точки зрения клиента и как эффективно «сражаться с Amazon», отметив, что любой рознице необходимо собирать и обрабатывать данные, чтобы элементарно выжить на рынке.

Эту мысль подтвердил и спикер Андрей Бурлуцкий из компании SMART business: «Из списка Fortune Global 500 пятидесятого года сейчас осталось всего 10 компаний. Вот и ответ на вопрос: тот, кто не изменится – исчезнет».

Более детально о том, какие задачи решает AI в ритейле, рассказал Владимир Кучканов – Data Scientist из компании Competera. По его словам, искусственный интеллект эффективно оптимизирует цепочки поставок, ассортимент, уменьшает траты на рекламу и продвижение, а главное – помогает в ценообразовании продуктов. В качестве примера спикер привел кейс для девяти магазинов «Фокстрот», где на протяжении четырех недель ценами управлял AI.

Технологии в действии

Некоторые спикеры не только приводили статистику и предоставляли кейсы, но и наглядно демонстрировали разработки в действии прямо на сцене AI Conference Kyiv.

 
 
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14 ноября в столице Украины состоялась AI Conference Kyiv конференция, посвященная практическому применению искусственного интеллекта, Интернета вещей и чат-ботов в...
 
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