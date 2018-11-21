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Нацбанк определил перечень системно значимых банков на 2019 год
Отнесение банков к числу системно значимых произведено на основании агрегированной оценки их системной значимости по таким показателям, как масштаб деятельности банка, его взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами.
Расчет указанных показателей осуществлен в соответствии с требованиями Инструкции о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденной постановлением Правления
К группе системной значимости I отнесены ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Банк БелВЭБ», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Белинвестбанк».
К группе системной значимости II отнесены ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «МТБанк», ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ОАО «Банк Москва-Минск», ОАО «Технобанк», ОАО «Паритетбанк».
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Национальным банком Республики Беларусь с целью ограничения рисков банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, способных повлиять на устойчивость...
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