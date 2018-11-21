Лукашенко хочет строить интеграционное объединение с Россией с нуля?



Александр Лукашенко и Борис Ельцин. Архивное фото

«В открытую ничего не делается, но втихую белорусские компании отодвигают»

Белорусские власти тоже виноваты

заявилЧто подразумевал руководитель страны и кто виноват в этой ситуации?Доктор экономических наукв комментариисказал, недовольство руководителя страны вызвано широким перечнем вопросов.Его сверхзадачей является борьба за то, чтобы получать российские энергоносители, в частности газ, по ценам Смоленской области (плюс доставка). Но даже на более низком уровне хватает проблем, которые касаются несоблюдения договоренностей.С одной стороны, Россия выстраивает препоны белорусскому продовольственному экспорту.– считает Борис Желиба.С другой стороны, выстраиваются препоны для товаров белорусской промышленности.сказал экономист.По мнению Бориса Желибы, у белорусских властей не остается иного выхода, как гнуть свою линию и бороться с препятствиями. Российский рынок остается для отечественных товаров и услуг основным, ухудшение ситуации может больно отразиться на белорусской экономике.Руководитель Центра Мизесав комментарииотметил, что за два десятилетия интеграции двух стран ониС российской стороны этому противятся топливно-энергетические монополии, которые не готовы предоставлять Беларуси свои услуги и товары по внутрироссийским ценам.подчеркнул Ярослав Романчук.Но и белорусская сторона занималась жестким торговым протекционизмом, сказал экономист. Делалось это при помощи тарифов, сертификации, квотирования, хитрой организации тендеров и госзакупок. В результате доля белорусских товаров в розничной сети достигает иногда 90%.сказал Ярослав Романчук.По мнению, экономиста, по-настоящему равные условия для работы граждан и субъектов хозяйствования могут возникнуть только, если Владимир Путин возьмется за букву закона о союзном государстве.считает экономист.Ярослав Романчук уверен: разговоры о равных условиях со стороны Александра Лукашенко возникали, возникают и будут возникать. Это происходит в моменты нарастания противоречий по основным торговым позициям. Теперь руководитель страны занят мыслями о компенсации потерь из-зав России.