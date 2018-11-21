|
Лукашенко хочет строить интеграционное объединение с Россией с нуля?
Александр Лукашенко и Борис Ельцин. Архивное фото
Речь об этом шла на встрече руководителя Беларуси и главой российского МИД Сергеем Лавровым 21 ноября.
«Главный вопрос, который нам надо решить и о котором мы и с вами, и наши МИД (еще со времен Бориса Ельцина) говорили, — равные условия для работы людей, субъектов хозяйствования в нашем общем Отечестве», — заявил Александр Лукашенко.
Что подразумевал руководитель страны и кто виноват в этой ситуации?
«В открытую ничего не делается, но втихую белорусские компании отодвигают»
Доктор экономических наук Борис Желиба в комментарии
Его сверхзадачей является борьба за то, чтобы получать российские энергоносители, в частности газ, по ценам Смоленской области (плюс доставка). Но даже на более низком уровне хватает проблем, которые касаются несоблюдения договоренностей.
С одной стороны, Россия выстраивает препоны белорусскому продовольственному экспорту.
«Возможно, Россельхознадзор где-то и прав, заявляя о нарушениях, но больше похоже на то, что он выполняет установку сверху ограничить наш продовольственный экспорт, которым недовольны российские аграрники», – считает Борис Желиба.
С другой стороны, выстраиваются препоны для товаров белорусской промышленности.
«В последнее время были сообщения, что в российских регионах хотели закупить белорусские автобусы, но под давлением отказывались от этой затеи.
Есть поговорка: своя рубашка ближе к телу. Российскому бизнесу не нравится конкуренция со стороны белорусских товаров, естественно, они лоббируют свои интересы, оказывая давление на власти. В открытую ничего не делается, но втихую, то тут, тот там белорусские компании отодвигают», – сказал экономист.
По мнению Бориса Желибы, у белорусских властей не остается иного выхода, как гнуть свою линию и бороться с препятствиями. Российский рынок остается для отечественных товаров и услуг основным, ухудшение ситуации может больно отразиться на белорусской экономике.
Белорусские власти тоже виноваты
Руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук в комментарии
С российской стороны этому противятся топливно-энергетические монополии, которые не готовы предоставлять Беларуси свои услуги и товары по внутрироссийским ценам.
«Не пускают Беларусь и в добычу. То есть эти монополии ведут себя по отношению к нашей стране как к любому другому государству, игнорируя договоренности о равенстве условий», – подчеркнул Ярослав Романчук.
Но и белорусская сторона занималась жестким торговым протекционизмом, сказал экономист. Делалось это при помощи тарифов, сертификации, квотирования, хитрой организации тендеров и госзакупок. В результате доля белорусских товаров в розничной сети достигает иногда 90%.
«Заявление о необходимости решения, как выразился Лукашенко, «основной проблемы» – по сути дела означает призыв начать строить интеграционное объединение с нуля. Но политической воли осуществить это не было и нет», – сказал Ярослав Романчук.
По мнению, экономиста, по-настоящему равные условия для работы граждан и субъектов хозяйствования могут возникнуть только, если Владимир Путин возьмется за букву закона о союзном государстве.
«И скажет: раз так, то давайте проводить выборы и создавать единые структуры с полномочиями. Но в этом случае Путин будет видеть себя в качестве единственного кандидата в президенты интеграционного объединения. По факту это означало бы потерю нашего суверенитета», – считает экономист.
Ярослав Романчук уверен: разговоры о равных условиях со стороны Александра Лукашенко возникали, возникают и будут возникать. Это происходит в моменты нарастания противоречий по основным торговым позициям. Теперь руководитель страны занят мыслями о компенсации потерь из-за «налогового маневра» в России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Россия до сих пор не могут решить "главный вопрос".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)