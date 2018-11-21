"Тунеядец" - властям: "Не буду платить из принципа. Что за страна такая?"

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«Дружно переписываем квартиры на родителей-пенсионеров?»

«Зато страна для жизни... вопрос, только какой жизни...»

«Ишаки опять людей на улицы выталкивают».

«Так, а где обещанные всем по пятьсот? Цены на все подняли, коммунальные подняли, а где зарплаты?»

«Где, «тунеядец», возьмёт деньги платить за квартиру, семья опять страдать будет».

«Нельзя оставлять человека голым. Когда человек голый, он опасный. От чего происходят все революции? Революции бывают, когда у государства много голых людей. - х/ф «Не будите спящую собаку»

«Не буду платить из принципа. Что за страна такая? В других странах наоборот платят безработным. В таком случае, пусть государство представит потом мне достойную пенсию, тогда да, я готов платить этот гребаный налог.



P.S. Родину люблю, государство нет».

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