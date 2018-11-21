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"Тунеядец" - властям: "Не буду платить из принципа. Что за страна такая?"

22.11.2018 17:38 — Разное | UDF  
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Иллюстрация: media-polesye.by
К 1 декабря в Беларуси должны создать базу данных «не занятого в экономике населения».

В некоторых городах жителям нашей страны уже стали по почте приходить письма, в которых адресатов просят подтвердить свою занятость, пишет сайт «Медиа-Полесье».

Те, кто этого не сделает, с 1 января 2019 года будут оплачивать горячее водоснабжение по полным тарифам, а с 1 октября 2019 года будут полностью оплачивать газо- и теплоснабжение.

Фактически в ноябре следующего года «тунеядцы» получат жировки со 100% стоимостью коммунальных услуг.

Стоит отметить, что полная оплата ЖКУ коснётся тех жителей Беларуси, которых отнесут к незанятым в экономике, если у них есть в собственности жильё или на них оформлен договор аренды.

Пинчане в соцсетях высказали своё отношение к нововведениям. Журналисты приводят некоторые мнения:

Елизавета:

«Маразм с явными предпосылками шизофрении! Как человек, который не работает, может оплатить хоть что-то?? Люди мясо себе кусок позволить не всегда могут, курятину кушают; вакансий ноль, сокращения везде, мнимые рабочие места, но 100% оплата. Мы давно уже эти 100% платим. Кто там, что употребляет, что выходят такие новшества?

Всё никак карманы не набьют свои! Хотя скорее набили, а надо ж восполнить за счёт людей, чьи жизни просто ничто.

Это просто низко, мерзко.

Все через …, но по наивысшей цене!»

Алекс:

«Дружно переписываем квартиры на родителей-пенсионеров?»


Николай:

«Зато страна для жизни... вопрос, только какой жизни...»


Савелий:

«Ишаки опять людей на улицы выталкивают».


Вадя:

«Так, а где обещанные всем по пятьсот? Цены на все подняли, коммунальные подняли, а где зарплаты?»


Светлана:

«Где, «тунеядец», возьмёт деньги платить за квартиру, семья опять страдать будет».


Александр:

«Нельзя оставлять человека голым. Когда человек голый, он опасный. От чего происходят все революции? Революции бывают, когда у государства много голых людей. - х/ф «Не будите спящую собаку»


Максим:

«Не буду платить из принципа. Что за страна такая? В других странах наоборот платят безработным. В таком случае, пусть государство представит потом мне достойную пенсию, тогда да, я готов платить этот гребаный налог.

P.S. Родину люблю, государство нет».

 
 
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К 1 декабря в Беларуси должны создать базу данных "не занятого в экономике населения".
 
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