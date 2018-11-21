В Минске мужчина избил 77-летнюю женщину. Розыск



Фото: ГУВД Мингорисполкома

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Фото: ГУВД Мингорисполкома

Мужчина избил пенсионерку возле подъезда дома 10 по улице Малинина. Женщине удалось сбежать от него. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 (Хулиганство).Мужчину засняла камера видеонаблюдения, когда он покупал в магазине выпивку.Если вы узнали мужчину на фото или стали очевидцем произошедшего, милиция просит сообщить по телефонам:либо. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.