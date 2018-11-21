В России обрушилось 120 метров моста с машинами, ехавшими по нему

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Инцидент произошел в Воронежской области, в селе Братки Терновского района. Мост через реку Савала обрушился под тяжестью проезжающих автомобилей. С переправы упали три машины — два МАЗа и кран КамАЗ.Рухнуло 120 метров пролета моста.Как сообщается, аварийно-спасательные работы завершены. По данным МЧС, в результате происшествия пострадали шесть человек.В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видны обломки перекрытий и упавших с моста автомобилей.