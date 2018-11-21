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В России обрушилось 120 метров моста с машинами, ехавшими по нему

22.11.2018 17:31 — Разное | UDF  
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Фото: riavrn.ru
В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видны обломки перекрытий и упавших с моста автомобилей.

Инцидент произошел в Воронежской области, в селе Братки Терновского района. Мост через реку Савала обрушился под тяжестью проезжающих автомобилей. С переправы упали три машины — два МАЗа и кран КамАЗ.

Рухнуло 120 метров пролета моста.

Как сообщается, аварийно-спасательные работы завершены. По данным МЧС, в результате происшествия пострадали шесть человек.


В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видны обломки перекрытий и упавших с моста автомобилей.

 
 
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На опубликованных кадрах видны обломки перекрытий и упавших с моста автомобилей.
 
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