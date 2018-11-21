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Мажилис Казахстана одобрил ратификацию соглашения об учете и перемещении озоноразрушающих веществ при взаимной торговле в ЕАЭС

22.11.2018 17:59 — Разное | Интерфакс  
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Мажилис парламента Казахстана одобрил в среду на пленарном заседании проект закона "О ратификации соглашения о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, и учете озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли государств-членов Евразийского экономического союза и протокола о присоединении Кыргызской Республики к данному соглашению", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Проект закона направлен на регулирование вопросов перемещения озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей такие вещества, в пределах территории Евразийского экономического союза.

"Страны-участницы ЕАЭС, так же как и Казахстан, имеют свои международные обязательства по сокращению потребления и учету озоноразрушающих веществ. В этой связи, необходимость соблюдения международных обязательств нашло свое отражение как в национальном законодательстве государств-участниц союза, так и в нормативных актах экономического союза. На сегодняшний день законодательством Республики Казахстан осуществляется регулирование потребления и учета озоноразрушающих веществ", - сказал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев на пленарном заседании мажилиса в четверг в Астане.

По его словам, вступление соглашения в силу позволит каждой стране-участнице ЕАЭС вести полный учет перемещения и потребления озоноразрушающих веществ и обеспечит соблюдение в полном объеме своих обязательств по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, посредством лицензирования экспорта и импорта и обмена данными через интегрированную информационную систему ЕАЭС.

Законопроектом также предусматривается ратификация протокола о присоединении Киргизии к соглашению, который подписан в Сочи 12 августа 2016 года.

 
 
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Мажилис парламента Казахстана одобрил в среду на пленарном заседании проект закона "О ратификации соглашения о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей...
 
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