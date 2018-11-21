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Россельхознадзор остановил ввоз одной из крупных партий контрабандного сухого молока из Беларуси

22.11.2018 17:57 — Разное | Интерфакс  
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Россельхознадзор остановил ввоз одной из крупных партий контрабандного сухого молока из Беларуси, которая следовала в Киргизию. Ее объем составил 60 тонн, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Партия была задержана в брянском пункте принятия уведомления "Красный Камень". Согласно сопроводительным документам, молоко было произведено ОАО "Бабушкина крынка", отправителем груза значилось ООО "Эль Монте" (Минск), перевозилось оно в трех автомашинах и следовало в Киргизию - в ООО "Молочная страна".

Сертификат государственной ветеринарной службы Беларуси был, но адрес места погрузки товара, указанный в накладной, отсутствовал в Реестре предприятий Евразийского экономического союза.

"Кроме того при осмотре груза выяснилось, что сухое молоко упаковано в многослойные бумажные мешки, часть из которых не имеет фирменного логотипа ОАО "Бабушкина крынка", а на части мешков имеется обозначение на английском языке dairylab pure pasture product of Europe", - говорится в сообщении.

Ведомство также отмечает, что на части мешков с сухим молоком и вовсе отсутствовала маркировка, имелись следы перемаркировки и нарушения целостности упаковки.

Кроме того, в пункте принятия уведомления "Красный Камень" была задержана партия говядины объемом 20 тонн. Замороженная говядина первой категории в полутушах производства ОСП "Производственный комбинат" Лельчицкого райпо  перевозилась в автомашине в Казахстан, и сопровождалась сертификатом государственной ветеринарной службы Беларуси.

"При проведении ветеринарного контроля было установлено, что на части полутуш имеются нечитаемые оттиски ветеринарных клейм, некоторые полутуши находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии", - говорится в сообщении.

Принято решение о возврате говядины и сухого молока отправителям.

 
Теги: Минск
 
 
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Россельхознадзор остановил ввоз одной из крупных партий контрабандного сухого молока из Беларуси, которая следовала в Киргизию. Ее объем составил 60 тонн, сообщает...
 
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