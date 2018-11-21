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Лидеры G20 на саммите обсудят пути модернизации ВТО

22.11.2018 17:34 — Разное | Интерфакс  
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Лидеры стран G20 в качестве одного из главных вопросов повестки саммита обсудят пути модернизации Всемирной торговой организации (ВТО), российская сторона рассчитывает выйти по итогам обсуждений на общий подход к этому вопросу, заявила шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш на брифинге в Москве

"У каждой страны есть сейчас свой взгляд на эту проблему. Какое-то время назад, например, Евросоюз вышел с детальными предложениями о том, каким образом необходимо это делать. Мы считаем, что, прежде всего, надо определиться с подходами к этому вопросу, потому что в одностороннем порядке и кулуарно решать такие базовые основы нашего развития недопустимо. Мы рассчитываем, что на саммите в Буэнос-Айресе лидеры как раз обсудят этот вопрос и придумают, каким образом двигаться дальше", - заявила С.Лукаш. Таким образом, по ее словам, в объединении есть общее понимание того, что ВТО необходимо модернизировать, приводить к реалиям сегодняшнего дня.

"Очень многие вопросы остаются по-прежнему за рамками регулирования. Инвестиции не регулируются нормами ВТО, электронная торговля. То есть это все то, что сейчас составляет базу экономики и развивается в рамках других торговых договоренностей, в рамках региональных торговых объединений, альянсов, успешно реализуется, остается по-прежнему за рамками ВТО. Это, безусловно, не способствует усилению ее авторитета. При этом все страны практически понимают, что ВТО должна оставаться в центре регулирования международной торговли, что должны быть универсальные правила для всех, единое правовое поле, единые правила игры", - отметила шерпа РФ в G20.

По ее словам, российская сторона рассчитывает на то, что "все страны выскажутся все-таки в поддержку многостороннего подхода к регулированию международной торговли".

"Президент, безусловно, в числе приоритетов видит те же вопросы, которые поставлены аргентинским председательством - это развитие цифровой экономики и вопросы международной торговли. Мы рассчитываем активно принять участие в обсуждении и наметить дальнейшие шаги по действиям "двадцатки" на ближайшую перспективу. К следующему саммиту - возможно, выйти с какими-то предложениями, которые "двадцатка" сможет разработать в этой сфере и продолжить международное сотрудничество, подтвердив, что "группа двадцати" умеет договариваться и является все-таки ведущим экономическим форумом в настоящей структуре глобальных институтов", - сказала С.Лукаш.

По ее словам, обсуждение темы ВТО планируется в рамках второй сессии саммита, которая будет посвящена ключевым экономическим вопросам, среди которых торговая эскалация между странами.

"Во-первых, это традиционная финансовая повестка, это вопросы координации макроэкономической политики, финансового регулирования, реализации реформы в налоговой сфере и вопросы торговли. Почему совмещены эти самые ключевые темы в рамках одного заседания? Ну, наверное, потому что это основные риски, которые сейчас угрожают устойчивости экономического роста в будущем. В числе таких ключевых рисков выделяются различные последствия макроэкономической политики в развитых странах. Все то же свертывание количественного смягчения в ряде крупных экономик, которые, прежде всего, отражаются на странах с формирующимися рынками, ужесточая финансовые условия, приводя к волатильности потоков капитала, снижению инвестиций, что, прежде всего, отражаются на росте экономик", - отметила С.Лукаш.

По ее словам, другие риски, которые планируется обсудить, связаны с развитием политической ситуации в ряде стран, прежде всего Brexit, c торговыми войнами.

 
 
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Лидеры стран G20 в качестве одного из главных вопросов повестки саммита обсудят пути модернизации Всемирной торговой организации (ВТО), российская сторона...
 
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