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В РПЦ считают, что проект украинской автокефалии уже провалился

22.11.2018 17:27 — Разное | Интерфакс  
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В Московском патриархате полагают, что проект создания так называемой "единой поместной церкви" на Украине обречен на неудачу.

"Сейчас совершенно очевидно уже становится, что объединить ему (президенту Украины Петру Порошенко - ИФ) каноническую Церковь с раскольническими группами не удастся", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в интервью программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что "светский человек, вмешиваясь в церковные дела, не может не наделать ошибок - он их уже наделал, он наделает их еще больше".

11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. Московский патриархат эти решения не признал и в ответ объявил о полном разрыве отношений с Константинополем.

 
 
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В Московском патриархате полагают, что проект создания так называемой "единой поместной церкви" на Украине обречен на неудачу.
 
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