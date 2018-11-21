Уголовное преследование прекращено в отношении двух фигурантов "дела БелТА" - редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого и собкора Deutsche Welle ("Немецкой волны") Павлюка Быковского, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в четверг.

"Дело переквалифицированно по ст. 252 УПК "в связи с применением мер административного воздействия", -

говорится в сообщении на официальном сайте БАЖ со ссылкой на слова П.Быковского.

Всего по "делу БелТА" проходит 15 человек.

Как сообщалось, 7-8 августа в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by, информационного агентства БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски. Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков.