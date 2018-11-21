ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два фигуранта по "делу БелТА" освобождены от уголовной ответственности - БАЖ

22.11.2018 17:21 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Уголовное преследование прекращено в отношении двух фигурантов "дела БелТА" - редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого и собкора Deutsche Welle ("Немецкой волны") Павлюка Быковского, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в четверг.

"Дело переквалифицированно по ст. 252 УПК "в связи с применением мер административного воздействия", -

говорится в сообщении на официальном сайте БАЖ со ссылкой на слова П.Быковского.

Всего по "делу БелТА" проходит 15 человек.

Как сообщалось, 7-8 августа в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by, информационного агентства БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски. Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное преследование прекращено в отношении двух фигурантов "дела БелТА" - редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого и собкора Deutsche Welle ("Немецкой волны")...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Салігорску ў гульнявым клубе расіянін страляў з траўматычнага пісталета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика