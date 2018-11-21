Из-за подложных чеков с заправок России в столице задержали двоих водителей крупного предприятия

ОБЭП Фрунзенского района задержал двоих водителей крупного строительного предприятия столицы по подозрению в предоставлении подложных чеков о заправке машин во время командировок в Россию. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В милицию обратился директор одного из крупных строительных предприятий столицы и сообщил о том, что у него имеются подозрения о недействительности чеков о заправке, которые предоставили в бухгалтерию его работники.

Чеки с российских автозаправок были предоставлены 50-летним и 43-летним водителями, которые на протяжении 2017−2018 годов поставляли стройматериалы в Россию. Работали они хоть и на одном предприятии, но делали все независимо друг от друга.

Оперативниками установлено, что мужчины заправляли машины не на тех заправках, из которых были предоставлены чеки.

— Данный факт указывает на подложность в финансовой отчетности. По результатам проверки сумма причиненного ущерба предприятию составила свыше 9000 белорусских рублей, — сообщает милиция.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 211 (Присвоение либо растрата). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом или арестом, или ограничения свободы на срок до 4 лет со штрафом или без штрафа, или лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Сейчас устанавливается, каким именно образом водители получали чеки и сколько стоила эта услуга.