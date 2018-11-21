Нацбанк составил перечень системно значимых банков на 2019 год

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Перечень составлен «с целью ограничения рисков банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, способных повлиять на устойчивость функционирования банковской системы».

Как сообщили в пресс-службе регулятора, отнесение банков к числу системно значимых произведено на основании агрегированной оценки. Так, оценивались такие показатели, как масштаб деятельности банка, его взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами.

Системно значимые банки разделены на 2 группы. К группе системной значимости I отнесены ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "БПС-Сбербанк", ОАО "Банк БелВЭБ", "Приорбанк" ОАО, ОАО "Белинвестбанк".

К группе системной значимости II отнесены ЗАО "Альфа-Банк", ЗАО "МТБанк", ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ОАО "Банк Москва-Минск", ОАО "Технобанк", ОАО "Паритетбанк".

В течение 2019 года банкам из этого перечня нужно обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости.

Кроме того, советом директоров этих банков должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.