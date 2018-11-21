



Печатные СМИ всегда будут источником, влияющим на общественное сознание, заявил заместитель министра информации Игорь Бузовский на пресс-конференции, посвященной 100-летию системы «Белсоюзпечать».

– Печатные СМИ были, есть и будут источником, влияющим на общественное сознание, на те процессы, которые происходят в обществе. Печатные СМИ важны для республики, информационного поля, поэтому важна и сеть распространения, коей является сегодня «Белсоюзпечать», – сказал Игорь Бузовский.

По его словам, проводится реорганизация «Белсоюзпечати».

– Были проделаны определенные пробы пера в Минской области, в которой предприятия системы «Союзпечати» два года назад вошли в состав РУП «Белсоюзпечать». Этот опыт показал положительные экономические и организационные результаты. Следующий шаг — консолидация усилий, опыта, ресурсов, которые имеются по всей стране. Это все областные предприятия, они организовываются в единую сеть, – отметил замминистра.

Игорь Бузовский подчеркнул, что шаги, которые делает предприятие «Белсоюзпечать» в плане насыщения новыми услугами, следуют в развитие тех задач, которые определяет Министерство информации, в целом государство к сети, призванной обеспечить донесение информации до населения.