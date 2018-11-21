22 ноября 96 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны и педагогического труда Сергею Халецкому. Бывшего фронтовика поздравили лидеры «Белой Руси» и «БРСМ»

22 ноября 96 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны и педагогического труда Сергею Ивановичу Халецкому. Бывшего фронтовика с Днем рождения и 75-ой годовщиной со дня освобождения Буда-Кошелевского района от немецко-фашистских захватчиков от лица всех членов общественных объединений поздравили лидеры «Белой Руси» и «БРСМ» Ирина Палубец и Татьяна Хацулева.

За боевые заслуги Сергей Иванович награжден орденом Великой Отечественной войны II степени и медалью «За Победу над Германией». К слову, о партизанском движении в нашем районе он знает не понаслышке, поскольку в годы войны после окончания курсов подрывников в Брянске был направлен на оккупированную территорию Будакошелевщины, где сражался с оккупантами в составе партизанского отряда им. Гастелло, затем бригады им. Чапаева.

С 2012 года ветеран живет с дочерью Людмилой, которая, к слову, в субботу отпразднует юбилей. Именно благодаря любви и заботе Людмилы Сергеевны, уверен бывший фронтовик, он и живет на земле.







