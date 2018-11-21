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"Пенсия 720 рублей, но не могу без работы". Как мы искали работу военному пенсионеру на ярмарке вакансий

22.11.2018 18:36 — Разное | Tut.by  
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«Я получаю 720 рублей. Не спорю, это хорошие выплаты, у меня зарплата на последнем месте работы была меньше. Но ведь я не могу сидеть без работы», — говорит минчанин Николай Пышкин. 51-летний военный пенсионер с двумя высшими образованиями уже три месяца ищет себе новую работу, но пока безрезультатно. FINANCE.TUT.BY сходил с мужчиной на ярмарку вакансий и посмотрел, насколько тяжело специалисту найти занятость.


На начало октября в стране было 15 тысяч безработных, из них 9436 человек — мужчины. Годом ранее в Беларуси насчитывалось 27 312 официально нетрудоустроенных, из них 17 531 человек — мужское население.

Мы пришли на ярмарку вакансий, которая проходила во Дворце железнодорожников, с 51-летним Николаем Пышкиным, который не может трудоустроиться уже три месяца. По статистике, мужчина входит в зону риска: люди его возраста в числе тех, кто чаще остальных остается без работы.


На ярмарке вакансий Николай впервые, до этого он искал предложения нанимателей только на трех специализированных сайтах — двух частных и одном государственном. Однако ни один сайт «пока не впечатлил».

— Из десяти запросов на два мне ответили сразу. Сказали, что будут иметь в виду мою кандидатуру. Еще два пока рассматривают, остальные даже не открыли. Самое обидное — это когда рассылаешь резюме, а на него никто не откликается, — объясняет мужчина.


Сейчас Николай ищет вакансию инженера по коммуникации или электромонтера охранно-пожарной сигнализации и согласен на зарплату в 500 рублей. Пока мы осматриваемся на ярмарке, мужчина рассказывает, почему ушел с предыдущего места работы, где трудился пять лет.

— Одна из причин — моя машина. Работать приходится в основном по дворам, за год подвеска убивается. Ремонтируешь за свои деньги, две зарплаты отдаешь. Плюс еще работали по подвалам, где очень много блох. Когда они потом бегают по салону, как-то не очень приятно, — рассказывает пенсионер, пока мы осматриваемся на ярмарке.


Одна из самых больших очередей — к столу, где не предлагают работу, а раздают подарки за заполнение анкеты. Впрочем, предприятий, которые предлагают работу, оказалось действительно много.

Однако от стенда к стенду отличается количество вакансий: например, завод «Горизонт» искал только слесаря-сборщика. В то же время Минский подшипниковый завод выложил сразу несколько листов с предложениями — от слесаря с зарплатой в 400 рублей до инженера-электроника с окладом в 1500 рублей. В целом рабочих специальностей оказалось на порядок больше, поэтому конкретные должности находились с трудом.

— У нас в основном рабочие должности, очень много молодых специалистов пришло из университетов, — подтверждают предположение около стенда Минского автомобильного завода.


Николай признается, что такие варианты его пока не устраивают. «Смысл получать два высших образования, чтобы возвращаться обратно к станку», — смеется он и поясняет, что хочет получить место «поближе к своей специальности».

Впрочем, после «обхода» мужчина наметил себе несколько стендов с подходящими вакансиями. Первым делом идем к представителям завода «Атлант» — там анонсировано место электромонтера охранно-пожарной сигнализации.

«Что вы ищете, какую работу?» — сразу начинают диалог работницы завода, едва мы подходим к стенду. Правда, разговор выходит недолгим. Как только они слышат, что мужчина работал инженером по коммуникации, то вежливо объясняют, что подходящих вакансий нет.

«А место электромонтера?» — Николай делает еще одну попытку. Однако выясняется, что на это место может претендовать только человек с изначально присвоенным разрядом — во время работы его получить невозможно.

— На некоторых заводах вакансия электромонтера подразумевает работу с электричеством до шести тысяч вольт. В принципе, можно было бы изучить все, но в большинстве случаев предприятия ищут человека уже с опытом. А ты же не можешь иметь кучу сопутствующих специальностей помимо той, что уже есть.


Движемся дальше по намеченному плану. «Подскажите, у вас есть работа для инженера по коммуникации?» — мужчина поочередно обращается к представителям завода МЗОР и "Интеграл". Однако там приемлемых вариантов тоже не нашлось. «У нас в основном рабочие вакансии», — слышим уже привычный ответ. Представители еще нескольких предприятий отвечают аналогичным образом, полноценная беседа или консультация нигде не завязывается.

«Получается, выгоднее не получать высшее образование», — шутит мужчина.


Тем временем людей на ярмарке не убавляется. Замечаем, что у некоторых стендов не консультируют, а просят связаться с конкретным специалистом лично или по телефону. «Вы сразу подъезжайте: одно дело рассказать, а другое — устроиться работать», — доносится до нас. Из-за аналогичной ситуации у нас не получается узнать подробности подходящей вакансии от минского метрополитена. «Давайте я дам номер начальника службы, который сориентирует вас, переговорите с ним», — отвечают Николаю.

Пока мы осматриваем другие стенды, мужчина вспоминает, что однажды уже обращался в центр занятости несколько лет назад, после сокращения. Однако там ему тоже не помогли.

— Я специфический клиент, военный пенсионер. Они говорят: «Мы вас зарегистрируем, но будете стоять не в первом ряду, потому что у вас хорошая пенсия». Я получаю 720 рублей. Не спорю, это хорошие выплаты, у меня зарплата на последнем месте работы была меньше. Но ведь я не могу сидеть без работы.


Николай рассказывает, что с последнего места ему периодически звонят и предлагают вернуться. Однако на предлагаемые условия он соглашаться не хочет.

— Обидно, что уходил оттуда на конкретную должность в другую организацию. Условия получше, но то же самое по занятости — прокладка коммуникаций, подключение интернета. Но когда к ним пришел, один из начальников меня завернул по возрасту, сказал, что «хочет молодой коллектив».

Еще одна потенциальная вакансия нашлась в довольно неожиданном месте — помещении, где располагались представители торговых организаций. Среди магазинов и универмагов неожиданно оказался стенд департамента охраны МВД. Выяснилось, что туда ищут электромонтера охранно-пожарной сигнализации на зарплату от 450 рублей. «Если есть образование, мы сами обучим и присвоим разряд», — пояснили работники и предложили подъехать на место работы для консультации.


Просмотрев большую часть ярмарки, мы поняли, что большинство стендов не подходит изначально: в списках нужных работников не попадался ни инженер по коммуникации, ни электромонтер. Несмотря на это, Николай откликался почти на каждое «какие ищете вакансии?», в итоге нужный вариант ему не предлагали. Из-за почти полного отсутствия предложений мужчина напоследок решил посмотреть, какие компании приглашают водителей.

«Обычным водителем я уже пытался устроиться, не получилось. Мне показалось, что начальника отпугнул мой послужной список и два образования», — поясняет Николай. Впрочем, на ярмарке подходящих вариантов снова не нашлось — в основном компании приглашали специалистов категории D и E.

— Видите, никто даже не посмотрел, какой у меня диплом. Люди слышат «инженер телекоммуникаций» и сразу отвечают, что у них ничего нет. Но ведь это же большой спектр. Пожарная охрана — это, конечно, не телекоммуникации, но те же самые принципы работы. Тем более что на такую работу берут выпускников колледжа связи, соответственно, выпускник БГУИРа с инженерным направлением тоже подходит, — разочарованно объясняет мужчина. — Сейчас съезжу в центр занятости, а потом знакомому позвоню. Может быть, подскажет что-нибудь.

От редакции: во время написания этого текста Николай позвонил и рассказал, что его взяли на работу электромонтером ОПС в департамент охраны МВД. За день он успел съездить по указанному адресу, поговорить с начальником и получить направление на медкомиссию.

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