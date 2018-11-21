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В Гродно ребёнок выбежал на дорогу за пьяным отцом и попал под колёса машины

22.11.2018 19:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Гродно ребенок вышел на дорогу вслед за отцом и попал под авто.

По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла вечером 21 ноября.

Водитель автомобиля Toyota ехал в правой полосе – он увидел, что на запрещающий сигнал светофора на дорогу вышел человек с велосипедом.

Когда автомобиль подъехал к пешеходному переходу, мужчина уже был на разделительной полосе. Однако следом за ним за дорогу выбежал его 11-летний сын. Водитель затормозил, но почувствовал удар о транспортное средство.

«Ребенок в медицинской помощи нуждался, однако не госпитализировался», – отметили в ГАИ.

Отец мальчика ехал на велосипеде до пешеходного перехода, перед которым спешился. Мужчина признал, что шел на красный сигнал светофора и что находился в нетрезвом состоянии. Освидетельствование показало более чем десятикратное превышение допустимого содержания алкоголя.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно ребенок вышел на дорогу вслед за отцом и попал под авто. По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла вечером 21...
 
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