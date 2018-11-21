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Интернет-прогулка и лучший актёрский состав года. Что смотреть в кино с 22 ноября: советует критик
Четверг – время премьер в кинотеатрах. На этой неделе зрителя ожидает вторая часть мультфильма про приключения героев видеоигр, но уже на просторах интернета, криминальный триллер от оскароносного автора фильма «12 лет рабства» и байопик о юности детской писательницы Астрид Линдгрен.
Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.
Ральф против интернета
Громила Ральф и гонщица Ванилопа фон Кекс покинули зал игровых автоматов и отправились в новое путешествие – в интернет, чтобы сделать покупки в онлайн-магазинах. Друзья попадут туда, но сразу же пропадут в бескрайних просторах сети, где им придется увидеться со множеством уже знакомых зрителю персонажей.
Антон Коляго:
Вдовы
Банда грабителей погибает во время одного из своих дел, но мафия требует у вдовы главаря деньги, которые были украдены. Женщине ничего не остается, как объединиться со вдовами погибших, отомстить за гибель мужей и совершить еще одно ограбление. Оно поможет рассчитаться с долгами и начать жизнь с начала.
Антон Коляго:
Быть Астрид Линдгрен
Фильм о жизни писательницы, произведения которой любит весь мир.
Антон Коляго:
Три лица
Актриса Бехназ Джафари получает видео, юная героиня которого умоляет женщину о помощи – семья не хочет, чтобы девушка стала актрисой. Джафари вместе с режиссером Джафару Панахи едет в небольшую деревню, чтобы больше узнать жизни девушки и понять, почему ее родители поступают именно так.
Антон Коляго:
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Четверг – время премьер в кинотеатрах. На этой неделе зрителя ожидает вторая часть мультфильма про приключения героев видеоигр, но уже на просторах интернета,...
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