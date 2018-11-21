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Интернет-прогулка и лучший актёрский состав года. Что смотреть в кино с 22 ноября: советует критик

22.11.2018 17:59 — Разное | СТВ  
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Четверг – время премьер в кинотеатрах. На этой неделе зрителя ожидает вторая часть мультфильма про приключения героев видеоигр, но уже на просторах интернета, криминальный триллер от оскароносного автора фильма «12 лет рабства» и байопик о юности детской писательницы Астрид Линдгрен.

Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.

Ральф против интернета

Интернет-прогулка и лучший актёрский состав года. Что смотреть в кино с 22 ноября: советует критик
Фото: Walt Disney Studios

Громила Ральф и гонщица Ванилопа фон Кекс покинули зал игровых автоматов и отправились в новое путешествие – в интернет, чтобы сделать покупки в онлайн-магазинах. Друзья попадут туда, но сразу же пропадут в бескрайних просторах сети, где им придется увидеться со множеством уже знакомых зрителю персонажей.

Антон Коляго:
Продолжение мультфильма-номинанта на «Оскар» 2012 года – «Первому игроку приготовиться» для самых маленьких, чистый образец постмодерна, в котором интернет изображен как бесконечный город, где можно найти и встретить кого угодно: любого героя мемов, диснеевских принцесс в полном составе или кого-то говорящего голосом рэпера Элджея. Но за всей вакханалией бесконечных отсылок и «пасхалок» в новом «Ральфе» скрыта ещё и трогательная история о дружбе и одиночестве.

Вдовы

Интернет-прогулка и лучший актёрский состав года. Что смотреть в кино с 22 ноября: советует критик
Фото: Merrick Morton, Twentieth Century Fox Film Corporation

Банда грабителей погибает во время одного из своих дел, но мафия требует у вдовы главаря деньги, которые были украдены. Женщине ничего не остается, как объединиться со вдовами погибших, отомстить за гибель мужей и совершить еще одно ограбление. Оно поможет рассчитаться с долгами и начать жизнь с начала.

Антон Коляго:
Новый криминальный триллер Стива МакКуина, автора «12 лет рабства», больше всего напоминает недавних «8 подруг Оушена», из которых выкачали весь юмор и задор. Кино быстро запрягает, взяв курс на мощное высказывание чуть ли не на все волнующие современную Америку темы – от расизма до контроля за оружием – но едет очень уж медленно, да и никуда в итоге не приезжает. Впрочем, лучший актерский состав года – Виола Дэвис, Лиам Нисон, Колин Фаррелл, Мишель Родригес, Элизабет Дебики – ожидаемо на высоте, так что сходить стоит уже хотя бы ради них.

Быть Астрид Линдгрен

Интернет-прогулка и лучший актёрский состав года. Что смотреть в кино с 22 ноября: советует критик
Фото: Trust nordisk

Фильм о жизни писательницы, произведения которой любит весь мир. Линдгрен вспоминает самые важные события своей молодости. Именно в юности девушка с литературным талантом решила следовать зову сердца. И ее любовь к жизни отразилась в персонажах книг.

Антон Коляго:
Не стоит ожидать от байопика самой известной детской писательницы очередную экранизацию страницы в «Википедии» – фильм охватывает период жизни молодой Линдгрен до начала карьеры, а герои ее сказок упоминаются лишь в мимолетных штрихах и намеках. Это светлое и жизнеутверждающее кино о сильной и неунывающей девушке и ее бесконечной любви к своему ребенку, которой она в итоге решила поделиться со всеми детьми мира.

Три лица

Интернет-прогулка и лучший актёрский состав года. Что смотреть в кино с 22 ноября: советует критик
Фото: imdb.com

Актриса Бехназ Джафари получает видео, юная героиня которого умоляет женщину о помощи – семья не хочет, чтобы девушка стала актрисой. Джафари вместе с режиссером Джафару Панахи едет в небольшую деревню, чтобы больше узнать жизни девушки и понять, почему ее родители поступают именно так.

Антон Коляго:
Каждый фильм иранского режиссера Джафара Панахи – настоящее событие. «Три лица», как и остальные работы Панахи, сделанные во время пребывания под домашним арестом, – это абсурдистское рассуждение о режиссерской свободе, снятое на стыке документального и выдуманного, плюс яркий портрет современного провинциального Ирана.
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Четверг – время премьер в кинотеатрах. На этой неделе зрителя ожидает вторая часть мультфильма про приключения героев видеоигр, но уже на просторах интернета,...
 
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