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Беларуси дадут $15 миллионов на лечение ВИЧ и СПИДа

22.11.2018 18:25 — Разное | KYKY  
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Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией даст Беларуси больше 15 миллионов долларов. Деньги пойдут на лечение этих заболеваний, а программа рассчитана до 2021 года, пишет TUT.by. 

Сегодня, 22 ноября, председатель Мингорисполкома Андрей Шорец и замисполнительного директора UNAIDS Тим Мартино подписали Парижскую декларацию. Таким образом Минск стал частью сети городов, которые намерены ускорить борьбу с ВИЧ и СПИДом, пишет агентство «Минск-Новости». Кстати, Минск − один из немногих городов Восточной Европы и Центральной Азии, который присоединяется к декларации.

Какой должен быть результат

Главная задача − это достичь к 2020 году целевых показателей:

  • 90% людей, живущих с ВИЧ, знают о своём заболевании;
  • 90% людей, знающих о том, что у них ВИЧ, будут получать лечение;
  • 90% людей, получающих лечение, будут иметь сниженную вирусную нагрузку − то есть останутся здоровы и вряд ли передадут заболевание кому-либо.

Как сказала Марина Сачек, директор РНПЦ медтехнологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения, программа направлена на работу с уязвимыми группами населения − людей с наркозависимостью, представителей секс-индустрии и гомосексуалов. Она отметила, что в Беларуси ВИЧ передаётся чаще всего половым путём. 

Министра здравоохранения Валерий Малашко сказал, что благодаря соглашению у беларусов появится возможность применять более современные схемы лечения туберкулёза. Марина Сачек добавила, что сейчас больше 500 человек участвуют в программе видеоконтролируемого лечения туберкулеза. Человек ставит на смартфон программу и снимает себя, когда принимает лекарство. За процессом следит медсестра. 

Большая часть гранта пойдёт на лечение ВИЧ и СПИДа, но, по словам Марины Сачек, есть пациенты, у которых ВИЧ и туберкулез одновременно. И при этой комбинации заболевания усугубляют друг друга.

На 1 марта 2018 года в Беларуси было 25 тысяч случаев ВИЧ-инфекции и 19,5 тысяч человек, живущих с этим заболеванием.

Читайте по теме: «Вместо лечения врачи докладывают в милицию, «кто, с кем и когда». Что запрещено ВИЧ-положительным людям в Беларуси

 
Теги: Минск
 
 
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Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией даст Беларуси больше 15 миллионов долларов. Деньги пойдут на лечение этих заболеваний, а программа...
 
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