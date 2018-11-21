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Пизанская башня начала выпрямляться

22.11.2018 18:03 — Разное | KYKY  
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Легендарная Пизанская башня постепенно теряет то, из-за чего стала так известна − она выпрямляется. Угол её наклона стал немного меньше, пишет BBC. Правда, окончательно выпрямиться она всё равно уже никогда не сможет.

За последние 20 лет башня выпрямилась на четыре сантиметра. Об этом говорят эксперты, которые следят за реставрационными работами. Профессор Сальваторе Сеттис сказал, что башня «как будто помолодела на два века.

Профессор геотехники из Пизанского университета Нунцьянте Скуэлья сказал: «В первую очередь имеет значение устойчивость колокольни, а она превысила ожидания».

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